Film et portrait – Jim Harrison dans toute son humaine splendeur Tourné par François Busnel, l’animateur de la «La Grande Librairie», et Adrien Soland, «Seule la terre est éternelle» filme le géant des lettres américaines dans les paysages qu’il aimait. Pascale Zimmermann Corpataux

Jim Harrison a 78 ans lorsqu’il reçoit chez lui, dans le Montana, le journaliste et le cinéaste français. FRANÇOIS BUSNEL/ADRIEN SOLAND

Comme dans la vie, au début et jusqu’à la fin, il y a le souffle. Une respiration puissante, sifflante, laborieuse. Elle signale l’omniprésence d’une cigarette qui ne quitte guère les lèvres de Jim Harrison et jaunit la barbe et les doigts de ce cyclope qui écrit toujours à la main, avec un Bic à pointe fine noire dans des cahiers lignés. Elle indique aussi peut-être que pour ce très grand écrivain américain, la mort n’est pas loin.