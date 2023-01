Open d’Australie – Jil Teichmann passe encore à la trappe en Grand Chelem La Biennoise de 25 ans (tête de série No 32) a pris la porte au 2e tour de l'Open d'Australie. Elle a été battue par la Chinoise Zhu Lin (WTA 87) sur le score sec de 6-2 6-2. Sport-Center

La Suissesse en difficulté. AFP

Après une entrée en lice compliquée contre la Britannique Harriet Dart (WTA 96, victoire 7-5 6-1 en 1h46), Jil Teichmann n'a pas réussi à progresser. La Suissesse a été largement battue, en moins d'une heure et demie, par Zhu Lin, une Chinoise de 28 ans qui arpente le circuit depuis près de dix ans et dont le meilleur classement est un 58e rang mondial, en octobre dernier.

Le service de la joueuse asiatique (78% de points gagnés derrière sa première balle) a fait la différence face à une Seelandaise en difficulté derrière son engagement. Teichmann a en prime été breakée à 4 reprises sur les 7 balles de break qu'elle a concédées. Elle n'a en revanche pas converti la moindre opportunité de revenir au score, sur ses 4 chances de le faire.

L'Helvète a également été dominée à l'échange. La native de Barcelone a souvent craqué face à la régularité adverse et les 31 fautes directes effectuées (contre 12 pour Zhu Lin) étaient beaucoup trop nombreuses pour espérer autre chose qu’une nouvelle déception sur les plus grands tournois du calendrier.

C'est, en effet, la 4e fois d'affilée que Teichmann échoue à la porte du 3e tour «Down Under». Son meilleur résultat en Grand Chelem reste un 8e de finale lors du dernier US Open. Sinon, la Biennoise a perdu 9 fois au 1er tour et 5 fois en 2e ronde en 14 participations à un Majeur. A force, ce n’est plus un hasard.



