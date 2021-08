Habitat – «J’habite seul dans un appartement de 90 m2. Et alors?» La sous-occupation importante des logements renforce la pénurie. Mais les solutions pour en sortir ne sont pas légion et la volonté faible. Christian Bernet

À quoi bon quitter un grand appartement pour un plus petit qui est plus cher? ENRICO GASTALDELLO

Attention, sujet sensible. L’article sur la sous-occupation des appartements, paru samedi dernier dans ce journal, a suscité une avalanche de commentaires. Affirmer, avec un titre certes provocateur, «qu’un tiers des Genevois ont trop de place», a provoqué de vives réactions, montrant à quel point le logement est important, par l’attachement affectif qu’on y porte et la sécurité qu’il amène.

Il n’en reste pas moins que la moitié des cinq-pièces sont occupés par une ou deux personnes seulement. Et que 42% des quatre-pièces n’ont qu’un seul habitant. Peut-on s’en moquer? Certains le pensent, au motif que chacun fait selon ses moyens et ses envies. Il n’empêche qu’en période de pénurie, et alors qu’il est si difficile de trouver de grands appartements pour les familles, on pourrait rêver d’une meilleure adéquation dans l’utilisation des surfaces.