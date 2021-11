Arts d’Extrême-Orient – Jeux de lumière entre Soulages et un ciseleur de bambou Dans la nouvelle exposition du Musée Baur, les «Outrenoirs» du maître de l’art abstrait font écho aux sculptures végétales d’un vannier japonais, Tanabe Chikuunsai IV. Pascale Zimmermann Corpataux

À la tête du Musée Baur depuis trois ans, Laure Schwartz-Arenales a conçu la nouvelle exposition, «Éloge de la lumière», qui met en regard des tableaux de Soulages et des sculptures de bambou de Tanabe Chikuunsai IV. ©Pierre Albouy

Qu’ont à se dire Pierre Soulages, le génie de l’abstrait, et Tanabe Chikuunsai IV, le virtuose du bambou? Mille choses, artistiquement s’entend. Comme les «Outrenoirs» du peintre français, les sculptures végétales du vannier japonais exaltent la lumière en jouant à cache-cache avec les ombres. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés et ne se verront probablement jamais, le grand âge de Soulages – 102 ans le 24 décembre prochain – rendant délicat tout contact ou déplacement. Pourtant, preuve est faite que leurs œuvres dialoguent quand on visite «Éloge de la lumière», la nouvelle exposition du musée de la Fondation Baur des arts d’Extrême-Orient, qui s’ouvre au public le 17 novembre.

Dans les quatre salles au sous-sol de l’hôtel particulier des Tranchées se déploie une ode à l’esthétique japonaise du clair-obscur, telle que la décrivait l’écrivain Tanizaki dans son «Éloge de l’ombre» en 1933. «Le titre de notre exposition fait directement référence à cet ouvrage. Tanizaki soutient que la pénombre magnifie l’éclat de la lumière, or nos collections regorgent de pièces qui illustrent cela, comme les laques japonais que l’ombre rend lumineux, les vases «noir miroir» ou les grès chinois aux reflets irisés. Ces œuvres révèlent et enchantent les couleurs de l’ombre», résume Laure Schwartz-Arenales, directrice du Musée Baur et commissaire de cet accrochage, qui a vécu vingt ans au Japon avant de prendre, il y a trois ans, la responsabilité du musée.

«Soulages entretient un lien très fort avec le Japon, qu’il a visité pour la première fois en 1958 avec son ami Zao Wou-Ki.» Laure Schwartz-Arenales, directrice du Musée Baur

S’il est question de célébrer un oxymore, comment ne pas penser à Soulages? Les «Noirs lumière» du maître de Rodez – ses «Outrenoirs» comme il les appelle, chatoiements riches et profonds qui illuminent les tons de la nuit et les font rayonner – entrent en résonance directe avec cette conception esthétique, même si le peintre ne s’est jamais réclamé d’une influence nippone. «Soulages entretient un lien très fort avec le Japon, qu’il a visité pour la première fois en 1958 avec son ami Zao Wou-Ki, précise la directrice, et où il est retourné ensuite. Sans toutefois lier son travail à ce pays ou à des œuvres de l’art japonais.»

Deux œuvres de Soulages: un magnifique vase en porcelaine de Sèvres, dont l’intérieur, visible à travers un oculus, est entièrement doré. Et un tableau peint au brou de noix sur papier appartenant à la galeriste lausannoise Alice Pauli, grande amie de l’artiste. ©Pierre Albouy

La commissaire a fait plus que songer à Soulages lorsqu’elle a imaginé son accrochage, elle a emprunté à la Fondation Gandur pour l’art quatre huiles sur toile du talentueux Français, dont une peinture en grand format qui illumine de ses noirs vivants une salle entière du Musée Baur. Et, phare de l’exposition, un vase en porcelaine de Sèvres à l’intérieur enduit d’or, visible à travers un oculus. Il fut créé par Soulages à la demande du président Jacques Chirac pour honorer, en 2000, le vainqueur du tournoi annuel de sumo de Nagoya. Dix exemplaires ont ensuite été édités, dont l’un appartient à la Fondation Gandur qui l’expose chez Baur pour la première fois en Suisse.

Une très belle œuvre réalisée au brou de noix sur papier, appartenant à la galeriste lausannoise Alice Pauli, grande amie de l’artiste, ainsi que deux lithographies portant les marques des fameux signes graphiques de Soulages complètent l’ensemble très cohérent mis en scène par «Éloge de la lumière».

Alliance de tradition et de création

Quant à Tanabe Chikuunsai IV, il représente, à 48 ans, la 4e génération d’une dynastie d’artistes vanniers extrêmement respectés au Japon. Il cisèle entièrement à la main des œuvres de bambou d’une finesse hallucinante, qui sculptent la lumière. Disposés avec une sobre élégance dans les vitrines du musée, les objets qu’il a réalisés spécialement pour cette exposition se définissent autant par les fils végétaux liés entre eux au moyen de nœuds minuscules, formant des motifs, que par les ajours laissant la clarté s’échapper.

Le «Cercle zen de l’éveil» de Tanabe Chikuunsai IV. ©Pierre Albouy

Enduites de laque tantôt marron, tantôt fauve, certaines de ses pièces, perpétuant une tradition séculaire, s’inspirent d’objets utilitaires comme les paniers dans lesquels sont disposés les ikebanas, ces arrangements floraux qui subliment la nature. D’autres, monumentales, sont créées spécialement pour le lieu où elles sont installées. Laure Schwartz-Arenales: «Tanabe tresse toutes sortes de bambous depuis l’enfance – comme le bambou tigre, qui ne pousse que dans une seule région du Japon – et il est aujourd’hui l’unique héritier artistique de sa famille. Mais s’il suit les legs du passé, il est aussi engagé, comme ses ancêtres avant lui, dans un processus de création et d’innovation à part entière, et entend donner un sens nouveau à son art traditionnel.»

Largement reconnu hors de son pays natal, le travail de Tanabe Chikuunsai IV lui a valu, en janvier de cette année, un prix décerné par le Musée national des arts asiatiques-Guimet, à Paris, et par la galerie Mingei, qui représente l’artiste nippon en Europe. Annoncé à Genève pour le mois de février, le virtuose de la vannerie résidera durant une semaine au Musée Baur, où il créera in situ une œuvre monumentale en bambou destinée à sublimer le hall central et la cage d’escalier de l’hôtel particulier de la rue Munier-Romilly.

Une sculpture monumentale du maître vannier japonais, «Godai Kokü, Les cinq éléments et le vide». ©Pierre Albouy

«Par leur lien avec la nature, par leur sens de la spiritualité, Pierre Soulages et Tanabe Chikuunsai IV se rejoignent dans leurs œuvres», conclut la commissaire de l’exposition «Éloge de la lumière». À regarder aux murs du musée les signes graphiques tracés par Soulages, leur parenté avec les dessins sur papier de Tanabe, également exposés chez Baur, et avec les œuvres calligraphiées à l’encre de Chine par des maîtres de l’Empire du Soleil levant, surgit comme une évidence.

Une lithographie de Soulages appartenant à une collection privée, au-dessus de «Grande Voile» de Tanabe Chikuunsai IV. ©Pierre Albouy





