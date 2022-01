Créé en 1972 - Jeunesse+Sport a formé un million d’adeptes en 50 ans

Jeunesse+Sport (J+S) fête ses 50 ans cette année. Depuis sa création en 1972, cette institution a formé près d’un million de personnes pour l’encadrement sportif des jeunes. Sous la houlette de J+S, des centaines de milliers d’enfants et de jeunes s’adonnent chaque année à des activités physiques, rappelle l’organisation dans un communiqué mardi.

La formation des monitrices et moniteurs J+S – le plus souvent bénévoles et au nombre d’environ 100’000 actuellement – se fait dans une collaboration entre la Confédération, les cantons et les clubs, notamment. La Confédération consacre chaque année plus de 100 millions de francs à l’offre Jeunesse+Sport, qualifiée d'«unique à l’échelle internationale».