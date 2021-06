Votations du 26 septembre 2021 – Jeunes Vert’libéraux suisses: «oui» au «mariage pour tous» Réunie en assemblée générale en ligne ce samedi après-midi, la branche jeune du parti s’est également positionnée en faveur de l’initiative «Pour une imposition individuelle».

Les Jeunes Vert’libéraux suisses, réunis en assemblée générale en ligne samedi après-midi, se sont positionnés unanimement en faveur du «mariage pour tous». L’initiative «Pour une imposition individuelle» a fait l’objet de quelques échanges.

«Pour les Jeunes Vert’libéraux, il s’agit d’une évidence et d’un pas de plus pour l’égalité de la communauté LGBTQIA+. Nous nous engagerons par ailleurs pour les étapes suivantes pour l’égalité entre tous.tes les citoyen.ne.s, notamment l’ouverture de l’adoption à tous les couples», a indiqué Virginie Cavalli, coprésidente des Jeunes Vert’libéraux suisses, samedi dans un communiqué.

Le mariage pour tous est une proposition portée par la conseillère nationale Vert’libérale bernoise Kathrin Bertschy depuis 2013, a-t-elle rappelé.

Concernant l’initiative «Pour une imposition individuelle», dont la récolte de signatures est en cours, Virginie Cavalli soutient qu’«elle est nécessaire pour lutter contre la discrimination des genres et pour aller vers plus d’égalité. De plus, ce système aurait un effet bénéfique sur l’économie en mettant à disposition beaucoup de travailleur.se.s qualifé.e.s sur le marché du travail en Suisse».

ATS

