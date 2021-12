Pratique du sport en Suisse – Jeunes sportifs: le fossé ville-campagne Les adultes pratiquent la même quantité de sport, qu’ils habitent en ville ou en campagne. Curieusement, ce n’est pas le cas lorsqu’on s’intéresse aux enfants et aux adolescents: dans les zones urbaines, 17% ne font jamais de sport, ils ne sont que 11% dans les régions rurales. Jean Ammann

Selon l’étude Sport Suisse 2020, les adolescents du pays sont plus sportifs qu’en 2014, mais il existe une différence significative entre ceux habitant en ville et ceux domiciliés à la campagne. © Marcel Bieri BZ

La Suisse est une communauté de fossés: fossé de rösti, fossé de langues, fossé de la fiscalité, fossé ville-campagne… Et ces différences se trouvent jusque dans la pratique sportive. L’observatoire du sport, par l’entremise du bureau Lamprecht&Stamm à Zurich, a publié au mois d’août le rapport suisse sur la pratique sportive des enfants et des adolescents. La bonne nouvelle, c’est que les jeunes Suisses et les jeunes Suissesses, âgé(e)s de 10 à 19 ans, sont plus sportifs en 2020 qu’en 2014: en moyenne, l’activité physique est passée, chez les 10-14 ans, de 10,3 heures par semaine à 12 heures; chez les 15-19 ans, de 5,6 heures à 6,5 heures. Mais la surprise, c’est de constater qu’il y a une nette différence de pratique sportive entre les jeunes de villes et ceux des campagnes. «On fait plus de sport à la campagne qu’en ville, notent les auteurs du rapport Lamprecht. Les disparités entre les types d’habitat se sont accentuées au cours des six dernières années, tandis que celles entre les régions linguistiques se sont atténuées: le niveau d’activité en Suisse latine s’est en effet rapproché de celui de la Suisse alémanique.»