DR

Chernex (VD), 8 février

On en a assez ou, pour le dire encore plus clairement, on en a marre des divagations climatiques permanentes et de plus en plus religieuses, des fantasmes de transition énergétique, du culte de la voiture électrique, des histoires d’horreur sur des scénarios apocalyptiques allant du coronavirus aux incendies en passant par les catastrophes météorologiques.

On souffre de constater comment la science est transformée en prostituée de la politique. On est fatigué de laisser des enfants mal élevés nous dire de quoi on doit avoir honte. On est las de laisser certaines personnes perturbées nous expliquer que nous sommes à blâmer pour tout et tout le monde, pour la misère passée, présente et future du monde entier. On en a marre quand des gens complètement fous gâchent la langue maternelle et croient que nous devons apprendre à écrire et à parler de manière moderne.

J’aimerais des gens dans mon pays, sans distinction de sexe, de couleur de peau ou d’origine, qui produisent chaque jour la richesse de la société dans son ensemble avec leur travail laborieux, productif et à valeur ajoutée: les employés des entreprises, les artisans, les indépendants, les nombreux entrepreneurs engagés et socialement actifs de la petite et moyenne économie.

Je désire que les enseignants de nos enfants, les médecins et les soignants de nos malades et de nos nécessiteux reçoivent la reconnaissance, l’appréciation et le soutien qu’ils méritent chaque jour. Je voudrais que les jeunes et les impétueux se défoulent dans les limites bien imposées de notre espace juridique, mais aussi qu’ils s’inclinent devant leurs parents et grands-parents, devant les vieux et les expérimentés, car ils sont les créateurs de leur prospérité et de leur liberté.

Gilles de Weck

