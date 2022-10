Mes bons plans – Jeunes pousses, esclavage et mauvais genre Les événements à ne pas rater à Genève durant le mois à venir. Pascale Zimmermann Corpataux

Le Défilé de la HEAD en 2019 et la collection de Sandrine Joy Praz. MAGALI GIRARDIN

On a tous nos balises pour naviguer dans l’année sans perdre le nord. Novembre, c’est le Défilé de la HEAD. Il scintille, il paillette dans le brouillard, on s’accroche à cette bouée du 4 novembre et on tient jusqu’à Noël. Tout est couleurs et chatoiements dans cet événement organisé par la Haute École d’art et de design (HEAD) pour montrer au public les créations les plus délirantes, les plus époustouflantes de ses élèves du département Design Mode, Bijou & Accessoires.