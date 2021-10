S’informer à Genève – Jeunes et familles, abonnez-vous! De nouvelles offres d’abonnement à la «Tribune de Genève» sont désormais proposées aux Genevois et aux Genevoises à des tarifs préférentiels. Olivier Bot

TAMEDIA

Le premier groupe de presse en Suisse, Tamedia, lance l’abonnement «Youth» offrant aux jeunes lectrices et lecteurs jusqu’à leur 25e anniversaire un accès numérique à la «Tribune de Genève» à un tarif avantageux. Pour 9 francs par mois, ils ont accès à l’ensemble des contenus du web et des applications de la Julie sur trois appareils au maximum. L’abonnement comprend également des avantages spéciaux tels que des podcasts, des blogs ou encore des tableaux de bord interactifs.

«Les jeunes sont extrêmement intéressés par des sujets tels que le climat ou les questions de genre ou encore par ce qui se passe dans le monde en général. Nous en sommes témoins dans les discussions passionnantes du Tages-Anzeiger Youth Lab, qui se déroule en ce moment. Avec l’abonnement «Youth», nous souhaitons donner aux jeunes utilisatrices et utilisateurs la possibilité de découvrir notre journalisme de qualité numérique et ainsi contribuer à ce qu’ils soient parfaitement informés.», explique Samantha Wenger-Sbocchi, Head of Growth Tamedia Reader Revenue.

Pour la famille ou ses colocataires

L’abonnement «Family» inclut quatre comptes propres et s’adresse à des personnes qui vivent dans un même logement, que ce soit en famille ou en colocation. Il est désormais possible d’inclure jusqu’à quatre personnes dans un abonnement commun, avec leur compte personnel – chacune avec ses préférences et ses intérêts propres (newsletter rédactionnelle, notifications push, favoris, etc.). Le prix de 39 francs par mois comprend l’accès sans publicité à l’ensemble des contenus du web et des applications ainsi que la version électronique de la «Tribune de Genève» sur trois appareils au maximum par compte.

«Le besoin d’avoir plusieurs comptes par abonnement était exprimé depuis longtemps déjà par les familles et les colocataires. Désormais, nous pouvons répondre à cette demande à travers cette nouvelle extension de nos offres d’abonnement», conclut Marc Isler, Chief Revenue Officer de Tamedia.

