Concerts – Jeune festival hip-hop, Transforme se déplace à la Praille Vendredi et samedi, la fine fleur de la scène hexagonale présente ses derniers-nés à Genève. Attention, tout est bientôt complet. Fabrice Gottraux

Doria, jeune artiste hip-hop sur la ligne de front du rap hexagonal. DR

Il ne faudra pas danser, c’est interdit. Mais bouger la tête, ce devrait être possible. Et chanter, suggèrent les organisateurs du festival Transforme, 3e édition vendredi 2 et samedi 3 juillet. Non plus dans la cour du Centre de formation professionnelle à Lancy, site indisponible cette année, mais dans la zone industrielle de Carouge, à l’adresse de la fondation Partage.

Mais que ce soit en bordure des bâtiments scolaires ou, comme cette fois, entre les hangars des maraîchers et autres poissonniers, l’esprit demeure: c’est toujours sur le bitume, la tête sous les étoiles, que la manifestation hip-hop donne rendez-vous à la jeunesse locale.

100% rap

Pour rappel, Transforme a été lancé par l’association Antidote, qui a elle-même fait ses premiers pas dans le giron d’Antigel. Sa mission: allier culture et formation, de sorte que les étudiants, les apprentis mettent la main à la pâte, pour réaliser la communication, pour mettre en place la logistique, la scène, la billetterie, etc.

À propos de ticket, il faudra s’y prendre à l’avance, en réservant sa place sur le site du festival. Jauge totale de chaque soirée: 500 personnes. Qui, selon les dernières mesures sanitaires en vigueur, n’auront pas besoin de présenter un certificat Covid pour accéder à la manifestation. Pas d’obligation non plus de porter le masque. Cela étant acquis, à condition, comme indiqué plus haut, de rester – quel serait le terme adéquat? – tranquille!? Admettons qu’ici les règles en vigueur, sans cesse en progression vers le mieux, ne sont pas exemptes de quelques absurdités.

«Nous devons tous jouer le jeu, que l’on sorte rapidement de la crise sanitaire afin que la jeunesse aussi puisse profiter des événements à venir.» Caroline GrØndahl, directrice du festival Transforme

Mais Transforme sera bel et bien là. En pleine forme même. Avec un plateau de rappeurs et rappeuses caractéristiques des dernières tendances – c’est l’atout premier du festival pour séduire le public. À chacune des deux soirées, trois artistes. Le vendredi, compter avec ces figures montantes de la scène hexagonale, Doria et Luv Resval, ainsi que le local de l’étape, le Lausannois Dyno274. Samedi, même répartition des forces en présence, Le Juice et Josman en tête d’affiche, la Genevoise Dark Queen en découverte.

Le samedi est déjà sold out? Et la soirée du vendredi bientôt complète. «Nous devons absolument respecter les mesures sanitaires, indique la directrice de Transforme, Caroline GrØndahl. Nous devons tous jouer le jeu, que l’on sorte rapidement de la crise sanitaire afin que la jeunesse aussi puisse profiter des événements à venir.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.