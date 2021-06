Tour de France – Jeu de massacre à Pontivy Remportée par le Belge Tim Merlier, la troisième étape du Tour de France a décimé le peloton et jeté à terre le clan des favoris. «Le cyclisme reste un sport dangereux», soupire Mathieu Van der Poel. Jean Ammann

Thomas Voeckler l’avait prédit. Oui, ça a «gamellé». KEYSTONE

Peut-être qu’en 2021, pour gagner le Tour de France, il suffira de passer la ligne d’arrivée sur ses deux roues. En un jour, la troisième étape a jeté au tapis, dans l’ordre, Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018, Primoz Roglic, 2e en 2020, et Tadej Pogacar, tenant du titre. À ces cadors du classement général, il faut ajouter en vrac – l’expression est de circonstance – Mark Cavendish, Caleb Ewan, Peter Sagan… Tous pris dans une série de chutes aussi terrifiantes qu’inévitables, car le finale semblait dessiner dans ce but: «Dans les dix derniers kilomètres, les routes étaient étroites, sinueuses, a relevé Mathieu Van der Poel, le maillot jaune. La fin de course était extrêmement nerveuse, avec le mélange des équipes de sprinters et celles qui visent le général.»