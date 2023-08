Jeu-concours: le patrimoine en détail (7/12) – Connaissez-vous ces pierres? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) C’est une partie des murs du château de Compesières

b) Ce sont les vestigesdu Moulin-Vert, à Cartigny

c) Il s’agit d’une partie annexe de la tour d’Hermance

d) Il s’agit des ruines du château de Rouelbeau, à Meinier LUCIEN FORTUNATI

Participez au concours du jour

Comment fonctionne le concours? Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l’inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d’objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre. Pour rendre l’expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d’une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s’agit. A chaque question son temps de réponse, chaque jour de 6 h à 23 h. Répondre à chaque épisode – douze en tout – n’est pas une condition sine qua non pour participer au concours (on peut le prendre en route), mais cela augmente vos chances pour le tirage au sort final qui aura lieu le 4 septembre parmi les bonnes réponses. À gagner:

– 5 x 1 abonnement d’un an à la «Tribune de Genève»..

– 10 x deux bons de 50 francs auprès de Manor et la Fnac.

Détail mystère No 6: la solution

Le scénario d’un sauvetage

C’est bien dans un cinéma que se mettait en scène le deuxième épisode de notre concours sur les objets du patrimoine. Le cinéma Bio, à Carouge, est la plus ancienne salle obscure encore en activité dans le canton de Genève.

DR

Le cinéma Bio , place du Marché, à Carouge. LUCIEN FORTUNATI

Une première salle est ouverte en 1912 sur la place du Marché, sous le nom Ideal-Cinéma, puis Chanteclair. En 1929, une nouvelle salle, le Cinéma-Carouge, la remplace. Construite par l’architecte Paul Henri Perrin (fils), elle compte à l’origine 450 places et une fosse d’orchestre. Le bâtiment est assez typique des cinémas de l’époque, avec une structure extérieure en gradins. La moulure au sommet des murs du toit et son enseigne Art déco rappellent aujourd’hui encore ses origines.

Dans un premier temps, cette salle ne projette que des films muets. En 1931, les progrès technologiques font évoluer son nom, elle devient le Carouge-Cinéma-Sonore. En 1952, elle prend le nom de Vox, puis en 1972, de Bio 72.

L’histoire du Bio, son nom actuel, est aussi celle d’un sauvetage. Menacée de démolition dans les années 1980, la salle carougeoise connaît une forte mobilisation populaire. Des associations de cinéphiles comme de défense du patrimoine s’activent. Des pétitions sont adressées au Conseil municipal de Carouge, une souscription est lancée en vue du rachat du bâtiment, et une demande de classement est déposée. En vain: acceptée par le Canton, la décision est rejetée au Tribunal fédéral. Les soutiens du cinéma ne désarment pas, et le Conseil municipal de Carouge finit par s’engager, en 2003, à acquérir le bâtiment en engageant une partie des fonds nécessaires au rachat et à la rénovation.

Alors que le bâtiment est toujours menacé de démolition, pour faire place à du logement ou des commerces, des habitants de Carouge continuent de se mobiliser pour rassembler des fonds. Ils organisent des projections, qui servent aussi à élargir le réseau de soutien et de souscripteurs afin de compléter les fonds manquant au rachat. La Commune est prête à s’engager davantage, mais l’affaire finit en référendum. La campagne est marquée par l’engagement de cinéastes genevois, qui prêtent leurs films au Bio. Le sauvetage du cinéma de quartier est finalement accepté le 18 avril 2004 par 56% des voix. Les citoyens qui se sont mobilisés remettent un chèque de plus de 50’000 francs à la Commune, qui rachète le Bio, lequel est alors géré par une fondation et fait partie du réseau des cinémas indépendants genevois.

Le bâtiment est ensuite mis à l’inventaire, et rénové, en s’attachant à valoriser l’état de 1952. On conserve notamment son fameux ciel étoilé, qui plane au-dessus des spectateurs. À l’extérieur de la salle, on réhabilite la buvette et on ajoute une terrasse, lieu apprécié des Carougeois.

Le bâtiment sera à l’honneur lors des Journées du patrimoine (9 et 10 septembre), consacrées cette année à la thématique du réemploi. CML

Bibliographie: XXe, Un siècle d’architecture à Genève, Promenades, Patrimoine suisse Genève, Éd. In Folio, 2009.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.