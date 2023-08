Jeu-concours: le patrimoine en détail (6/12) – Une salle de spectacle. Laquelle? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) L’Alhambra

b) Le Cinéma Bio, à Carouge

c) Le cinéma Manhattan

d) L’ancienne Comédie DR

Comment fonctionne le concours? Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l'inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d'objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre. Pour rendre l'expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d'une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s'agit.

Détail mystère No 5: la solution

Un passage très parisien

Pas très difficile de trouver à qui appartenait ce bout de patte dans le précédent épisode de notre jeu-concours… À un lion, bien sûr, et pas n’importe lequel, l’un de ceux qui trônent à l’entrée du passage des Lions, dans les Rues-Basses.

LUCIEN FORTUNATI

Le passage des Lions, dans les Rues-Basses. LUCIEN FORTUNATI

La construction du passage de Lions remonte au début du XXe ​siècle, lorsqu’une importante opération de valorisation foncière s’opère sur le bloc constitué de douze bâtiments médiévaux entre les rues du Rhône, de la Monnaie, de la Confédération et du Commerce, remplacés par trois immeubles à vocation commerciale. C’est dans ce contexte qu’est créé le passage des Lions, un nom en référence à une ancienne allée dite du «Lion d’Or».

Ce passage de galeries marchandes, conçu par l’architecte Adrien Peyrot pour le compte de deux investisseurs français, s’inspire de ceux qui existaient déjà à Paris. Et plus précisément de l’un d’eux, le passage des Princes (entre le boulevard des Italiens et la rue de Richelieu), dans une version réduite. Le passage genevois mesure 70 ​mètres de long, forme un coude et dispose en son centre d’une rotonde. Une grande verrière le recouvre, tandis que le sol est en terrazzo.

Le passage des Lions, sa verrière et son sol en terrazzo. LUCIEN FORTUNATI

Ce magnifique ouvrage, unique à Genève car les grands magasins, au début du XXe ​siècle, allaient bientôt supplanter ce type d’agencement, n’en a pas moins subi les affres de transformations et d’aménagements sans cohérence au fil des ans. Dans les années 70-80, on remplace son sol, on y met un faux plafond bling-bling, sans compter le changement de vitrines et le mobilier publicitaire qui impacte l’élégance du lieu.

Le passage des Lions a été inscrit à l’inventaire en 1996. Et, depuis plus de quinze ans, il bénéficie d’un travail de restauration soigneux, qui arrive à son terme. Son sol d’origine et ses précieux éléments de serrurerie ont été reconstitués et ses verrières, restaurées. «C’est l’un des travaux de restauration les plus aboutis de ces dernières années à Genève», commente Babina Chaillot Calame, conservatrice cantonale des bâtiments. CML

