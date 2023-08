Jeu-concours: le patrimoine en détail (3/12) – Où se trouve ce candélabre? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) Devant la cathédrale Saint-Pierre

b) À la place de Neuve

c) Devant la poste du Mont-Blanc

d) Au Jardin anglais LUCIEN FORTUNATI

Participez au concours du jour

Comment fonctionne le concours? Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l’inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d’objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre. Pour rendre l’expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d’une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s’agit. A chaque question son temps de réponse, chaque jour de 6 h à 23 h. Répondre à chaque épisode – douze en tout – n’est pas une condition sine qua non pour participer au concours (on peut le prendre en route), mais cela augmente vos chances pour le tirage au sort final qui aura lieu le 4 septembre parmi les bonnes réponses. À gagner:

– 5 x 1 abonnement d’un an à la «Tribune de Genève»..

– 10 x deux bons de 50 francs auprès de Manor et la Fnac.

Détail mystère No 2: la solution

Des écoles en série et en préfabriqué

C’était bien dans une école que nous plaçait la photo de notre jeu-concours d’hier, au cycle d’orientation du Marais. Conçu et réalisé entre 1966 et 1968, cet ensemble témoigne d’une évolution majeure de l’architecture scolaire dans le canton de Genève, et même en Suisse romande.

Le cycle d'orientation du Marais, route de Loex, 22, construit entre 1966 et 1968. LUCIEN FORTUNATI

L’approche colle à la réforme de l’enseignement secondaire à Genève, la création du cycle d’orientation à trois niveaux, mise en place dans les années 60: on va produire en série des locaux fonctionnels pour démocratiser l’école et former à la chaîne une masse d’élèves, fruit de l’explosion démographique d’après-guerre. Cette révolution scolaire, mise en œuvre par André Chavanne, entend donner sa chance à tout le monde, et répond à des nécessités économiques en cette période de plein-emploi.

Pour la première fois, une série de groupes scolaires sont planifiés à l’échelle du territoire. Ce sont des modules préfabriqués basés sur des techniques de construction industrialisée, un procédé qui a l’avantage d’être rapide et économique. Un seul chantier, basé à Satigny, produit les pièces.

L’architecte Claude Grosgurin est chargé de lancer ce programme architectural. Cinq cycles d’orientation sont ainsi bâtis sur le même schéma, La Florence à Conches, Budé au Petit-Saconnex, Pinchat à Carouge, la Golette à Meyrin et le Marais à Onex, tous édifiés entre 1961 et 1968. Un sixième cycle de première génération, Le Renard à Aïre, est achevé en 1969 sous l’égide de l’architecte Luc Hermès. Tous sont réalisés avec une même unité de conception et de réalisation. «C’est ce qui donne toute sa valeur à cette expérience pionnière en Suisse et unique à Genève dans le domaine de la construction scolaire industrialisée», note Yvan Delemontey, dans une très récente étude patrimoniale réalisée par l’Office du patrimoine et des sites (1).

Cette conception industrialisée répond aux besoins démographiques: elle permet d’ouvrir des classes à tour de bras. En l’espace de sept ans, on passe de 16 à 284 classes, de 347 à 5966 élèves (2).

Sur les cinq cycles ainsi conçus, Le Marais est celui qui, aujourd’hui, est le mieux conservé dans son état d’origine, d’autres ayant subi d’importantes transformations. Le souhait de l’Office du patrimoine et des sites est d’étendre la protection de ces ouvrages datant des années 60, alors que des velléités d’agrandissement et des défis de rénovation énergétique se présentent sur ces établissements scolaires. «On aimerait bien en conserver au moins un ou deux au plus proche de leur état d’origine, Le Marais et la Golette sont les meilleurs candidats à cet égard», souligne la conservatrice cantonale des bâtiments, Babina Chaillot-Calame. CML

(1) Le cycle d’orientation du Marais à Onex (1966-1968), Département du territoire, Office du patrimoine et des sites mars 2023.(2) Chantal Berthoud, Le Cycle d’orientation genevois. Une école secondaire pour démocratiser l’accès à la culture 1927-1977, Gollion, Infolio, 2016.

