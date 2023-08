Jeu-concours: le patrimoine en détail (2/12) – Où se situe ce rez de bâtiment? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) Au siège de l’OMPI

b) Dans un immeuble de l’ensemble de la Gradelle

c) Au Cycle d’orientation du Marais

d) À l’Hôpital cantonal Y.DELEMONTEY

Comment fonctionne le concours? Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l’inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d’objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre. Pour rendre l’expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d’une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s’agit. A chaque question son temps de réponse, chaque jour de 6 h à 23 h. Répondre à chaque épisode – douze en tout – n’est pas une condition sine qua non pour participer au concours (on peut le prendre en route), mais cela augmente vos chances pour le tirage au sort final qui aura lieu le 4 septembre parmi les bonnes réponses. À gagner:

– 5 x 1 abonnement d’un an à la «Tribune de Genève»..

– 10 x deux bons de 50 francs auprès de Manor et la Fnac.

Détail mystère No 1: la solution

Un tramway et des désirs américains

À quel édifice appartient cette horloge? demandait-on dans le premier épisode de notre concours. Les lectrices et lecteurs perspicaces auront reconnu l’ancien édifice de la Compagnie genevoise des tramways électriques, à la Jonction, appelé également le «Bâtiment de l’horloge».

L'édifice de la Compagnie Genevoise des Tramways électrique, avenue de la Jonction, 12, et son horloge. LUCIEN FORTUNATI

L’histoire de cet édifice est liée à celle du développement des tramways à partir du milieu du XIXe siècle. Ce développement connaît une accélération en 1898, lorsque la nouvelle Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) absorbe les compagnies existantes et modernise le réseau, en l’électrifiant et en créant de nouvelles lignes. Elle choisit la pointe de la Jonction pour s’installer, faisant construire des hangars, mais aussi son siège administratif. Or ce bâtiment, achevé en 1899, est aujourd’hui un précieux témoin de l’influence américaine qui s’est exercée à Genève à la fin du XIXe siècle.

Le développement du réseau de tramways genevois est lié aux investissements d’un magnat de la finance californien, Henry A. Butters, lequel investit dans cette technologie dans plusieurs villes du monde. Butters charge un compatriote, Stephen D. Field, de prendre en charge la direction de la CGTE. Un ingénieur qui a déjà fait ses preuves à New York. «Field est à l’ingénierie ce que Butters est à la finance: une sommité mondiale», écrit l’historien genevois David Ripoll dans un article consacré à cet épisode de l’histoire genevoise (*). Genève bénéficie ainsi d’un savoir-faire précieux pour la mise en place de son réseau de transport urbain.

C’est dans ce contexte d’influence qu’est choisi un jeune américain, Harvey Wiley Corbett, pour construire le siège administratif de la CGTE. Cet étudiant en architecture suit l’École des beaux-arts de Paris lorsque lui parvient la commande genevoise. Un choix qui peut paraître étonnant, tant Genève avait pour habitude de choisir ses architectes dans l’establishment local, souligne David Ripoll. D’autant plus que Corbett est encore inexpérimenté. Mais l’audace paie: le bâtiment, qui abrite des bureaux une salle de conseil et une salle d’attente pour conducteurs et wattmen, traduit dans ses lignes sa fonction de siège d’entreprise, avec une hiérarchie des niveaux et de l’élégance dans matériaux (pierre de taille) et éléments ornementaux.

Symbole fort, la double horloge donne au bâtiment son caractère public, et insinue que la compagnie tient ses promesses en matière d’horaires.

On ne sait si le style Beaux-Arts a plu à l’époque, souligne David Ripoll, mais en 1993 l’édifice a été classé pour son intérêt historique et ses qualités architecturales. On se souviendra également qu’il a été le premier chantier d’un architecte qui, par la suite, se fera un nom à New York. C’est également un bel exemple de permanence d’usage d’un bâtiment industriel, puisque l’ex-siège de la CGTE abrite toujours des bureaux de différents services des TPG et des locaux pour les conducteurs et conductrices. Le bâtiment sera à l’honneur lors des Journées du patrimoine (9 et 10 septembre), consacrées cette année à la thématique du réemploi. CML

(*) David Ripoll, «De la Jonction à Gotham City: Harvey Wiley Corbett et le siège de la Compagnie Genevoise des Tramways Électriques». Dans «Une rive à l’autre: patrimoines croisés», éd Slatkine, 2018.

