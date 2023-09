Jeu-concours: le patrimoine en détail (12/12) – Un trou dans le béton. Mais où? À vous de jouer! Reconnaissez des sites inscrits au patrimoine et découvrez leur histoire. Un concours organisé en partenariat avec l’Office des sites et du patrimoine. Des lots à gagner lors d’un tirage sort le 4 septembre. Tribune de Genève

a) À la permanence médicale de Cornavin

b) Au pavillon Sicli, aux Acacias

c) À l’église Sainte-Trinité, à la rue Ferrier

d) Au parking de l’Étoile LUCIEN FORTUNATI

Comment fonctionne le concours? Vous les connaissez, ou même passez fréquemment devant, mais ne savez peut-être pas que tel édifice, lampadaire ou autre objet de notre patrimoine bâti est inscrit à l’inventaire du Canton ou bénéficie de mesures de protection. Durant douze jours, la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Département du territoire et son Office du patrimoine et des sites, propose de partir à la découverte d’objets ayant tous une histoire à raconter. Un avant-goût des Journées du patrimoine qui se tiendront les 9 et 10 septembre. Pour rendre l’expérience ludique, les lectrices et les lecteurs sont invités à participer à un concours. Sur la base d’une photo présentant un détail, il est question de deviner de quel site il s’agit. A chaque question son temps de réponse, chaque jour de 6 h à 23 h. Répondre à chaque épisode – douze en tout – n’est pas une condition sine qua non pour participer au concours (on peut le prendre en route), mais cela augmente vos chances pour le tirage au sort final qui aura lieu le 4 septembre parmi les bonnes réponses. À gagner:

– 5 x 1 abonnement d’un an à la «Tribune de Genève»..

– 10 x deux bons de 50 francs auprès de Manor et la Fnac.

Détail mystère No 11: la solution

Les secrets du temple

Le jeu-concours le patrimoine de Genève en détail nous faisait visiter hier le temple de Satigny, classé depuis 1921. L’édifice a subi maintes transformations au cours des siècles, mais ses fondations appartiennent à l’une des plus anciennes églises chrétiennes répertoriées dans le canton de Genève.

LUCIEN FORTUNATI

Le temple de Satigny. LUCIEN FORTUNATI

Une vingtaine d’édifices religieux sis dans la campagne genevoise ont fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques. Or, plusieurs de ces lieux de culte recèlent des vestiges de sanctuaires remontant à l’Antiquité tardive, comme sur les sites des actuels temples de Vandoeuvres ou encore de Céligny.

À Satigny, des fouilles archéologiques menées de 1975 et 1977, complétées par de nombreuses recherches interdisciplinaires, ont permis de révéler la présence d’un important sanctuaire chrétien en bois, érigé entre le VIIe et le VIIIe siècle, ce lieu de culte fait place à une église en pierre, dédiée à saint Pierre aux-liens. Les fouilles permettent d’y découvrir aussi de nombreuses tombes. Deux abritaient les restes de personnages importants de l’époque carolingienne, le comte Ayrbert et la comtesse Eldegarde, qui régnaient sur la région. En 912, la comtesse, alors veuve, avait cédé ses biens à l’Église.

Fait amusant, la preuve de ce legs a longtemps reposé sur un acte de donation que l’on avait daté au Xe ​siècle et considéré comme l’un des plus anciens documents conservés aux Archives d’État de Genève. Or, comme le soulignent les auteurs d’un récent ouvrage sur l’histoire du temple de Satigny*, il s’agit en réalité d’un faux, rédigé au XIIe ​siècle et dont le but était de légitimer les droits de l’Église de Genève sur l’église de Satigny.

L’église en pierre est transformée en vaisseau à trois nefs au XIIe siècle, puis est à nouveau modifiée au siècle suivant, avec l’apparition d’un cloître adjacent. L’église et son prieuré dépendaient de l’abbaye Saint-Martin d’Ainay, à Lyon, puis du chapitre de Genève. Au XVIe ​siècle, avec la Réforme, l’église devient un temple (en 1536). L’édifice perd alors son mobilier et son décor peint, mais conserve son chœur gothique du XIIIe ​siècle, qui demeure l’un des meilleurs témoins de l’apparition du style gothique à Genève au XIIIe ​siècle.

Au XVIIIe ​siècle, l’effondrement d’une partie du toit conduit à la construction d’une nouvelle nef et d’une façade de style classique, qui rappelle le temple de la Fusterie. Les anciens bâtiments du prieuré ont été remplacés par un presbytère et ses dépendances. CML

* «Satigny. Étude archéologique et histoire d’une des plus anciennes églises du canton de Genève», par Charles Bonnet en collaboration avec Michèle Gaillard. Éditions Favre, 2021.

