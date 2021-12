Jean-Paul Rouve raconte – Jetez les Tuche par la fenêtre, ils rentrent par la cheminée Quatrième épisode des aventures de la famille la plus mal léchée de France. Leur patriarche associé raconte. Cécile Lecoultre

Photo de famille des Tuche, féroces adeptes bien sûr, des pulls de Noël, entre autres kitscheries. Jean-Paul Rouve, acteur et coscénariste depuis dix ans, raconte: «Bosser en équipe, j’ai toujours aimé ça!» MONOPOLE PATHE

Les Tuche s’annoncent depuis plus d’un an, à Pâques, à la Trinité… «À Noël, ça va aussi, maintenant est-ce que nous allons sauver la fréquentation des salles?» Reste que cette tribu, née dans l’imaginaire un peu barge d’Olivier Baroux en 2011, a vu sa cote d’amour sautiller comme les frites chaud bouillant dans la sauce Banzaï, meilleur film au box-office français en 2016, comme en 2018, avec plus 5,6 millions de spectateurs. «J’ai vu la perception des Tuche évoluer. Désormais, ils rallient ceux qui rêvent de se débarrasser des préjugés, du qu’en-dira-t-on, toutes catégories sociales confondues. Les Tuche, on les envie pour cette liberté. Et parce qu’ils s’aiment beaucoup.»

«Mais c’est vrai, du mépris affiché au «oui bof», puis au «j’aime bien mais j’ai honte», les Tuche ont tout vu. Maintenant, imaginez… c’est hype!» Jean-Paul Rouve, comédien, scénariste

Sorties cinéma «Les Tuche 4», «West Side Story»: quels films aller voir cette semaine? Jean-Paul Rouve soupire. «Mais c’est vrai, du mépris affiché au «oui bof», puis au «j’aime bien mais j’ai honte», les Tuche ont tout vu. Maintenant, imaginez… c’est hype!» Jeff Tuche en avalerait presque ses bacchantes. «Ce décalage, c’est une vieille tradition française. Sans nous comparer, regardez Louis de Funès qui cartonnait dans les années 1970 alors que la critique le boudait. Et voilà qu’il vient d’avoir sa rétrospective à la Cinémathèque.»

«La difficulté des Tuche désormais, c’est de trouver les ramifications qui permettent de trouver une cohérence au scénario avec tous ces personnages…» ESKWAD PATHE FILMS

Et tant pis si ces parasites affichés rançonnent l’État en permanence, vivant des allocations chômage, familiales, handicapé, etc., considérant le travail comme la pire affliction du prolétariat. «Ah, mais c’est leur côté punk, s’exclame le coscénariste. Mais attention, ils restent toujours gentils, pas donneurs de leçons, pas à tomber dans le populisme.» Et pour cause, dixit Jeff: «L’honneur ça ne s’achète pas. L’honneur c’est dans le slip, pas sur le compte en banque.»

Michel Blanc, intronisé beau-frère de Cathy Tuche (Isabelle Nanty), ayant épousé sa sœur jumelle. «Le problème, c’est ce con de Jean-Yves!» dixit Jeff Tuche. DR

Au volume 4, les Tuche, au lieu d’aller semer le mauvais esprit à Monaco ou à l’Élysée, restent en famille invitant la sœur jumelle de Cathy et son infect époux sous le sapin. Michel Blanc interprète l’imbuvable. Un Bronzé chez les Tuche? Cherchez l’erreur. «Comme lui, j’ai toujours cherché à alterner les univers. Même et surtout quand j’étais dans les Robin des Bois, je ne me suis pas cantonné à un genre, j’ai tourné «M. Batignole» par exemple. Le public a fini par accepter de me voir comme un acteur imprévisible.»

Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy, les «nouveaux» parents du Petit Nicolas dans sa dernière version cinématographique. DR

Ces temps-ci, Jean-Paul Rouve fait le grand écart entre papa vieille France du «Petit Nicolas» et bientôt, papa beaucoup plus glauque dans «Le consentement», biopic inspiré de Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff. «Mais c’est super d’aller dans des sphères différentes… sinon je m’ennuierais! De toute façon, quel que soit le personnage, entre «Moteur!» et «Coupez!», c’est du jeu pour s’amuser.»

Fidèle à lui-même, Jeff Tuche veut sauver l’esprit de Noël dans l’épisode 4. Le volume 5 est déjà en cours d’écriture. DR

Et lui là-dedans? «Moi, je ne préfère rien, sinon les bons films, les bons partenaires et les bons metteurs en scène. Après… faire rire, c’est plus facile à fabriquer car ça ne passe pas l’émotion, ça ne s’intellectualise pas. Il ne faut jamais réfléchir à ce que les gens attendent. Qui le sait, d’ailleurs?» Le natif de Dunkerke, né avec une vocation viscérale pour les arts dramatiques, avoue pomper en permanence sur le genre humain. «Comédien, c’était un rêve de môme. Comme un autre dirait qu’il veut être boulanger ou curé. Tout m’inspire pour écrire, même si je suis fils unique. Je ne suis pas né dans une cave quand même!»

Et il y croit au Père Noël? «Ben, comme tous les mômes, non? Après chacun fait ce qu’il veut.»

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.