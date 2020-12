Récit – «J’étais K.-O. Il fallait se relever, la famille arrivait» Erwan Guégan est aide-soignant aux soins intensifs. Dans son nouveau quotidien, il y a moins de contact avec le patient et la mort est plus présente. Une troisième vague? «Ce sera très dur…» Aurélie Toninato

Erwan Guégan est aide-soignant aux soins intensifs depuis près de cinq ans. Laurent Guiraud

«Je n’aime pas utiliser le terme de première et deuxième «vague». Ce mot me fait penser aux vacances, au soleil. J’utilise plutôt «déferlante», «gifle». Parce que ça fait mal et ça laisse des traces, physiques et psychologiques…» Erwan Guégan, 47 ans, est aide-soignant aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis près de cinq ans. Mi-novembre, au pic de la deuxième vague, on dénombrait 32 patients aux soins intensifs. C’est moins que durant la première vague, parce qu’une partie des cas graves peut être prise en charge aux soins intermédiaires – 60 patients au pic – grâce aux progrès en ventilation, à une meilleure connaissance de la prévention des complications du Covid et aux progrès de la recherche clinique.

«Normalement, les patients restent en moyenne septante-deux heures aux soins intensifs. Là, les malades du Covid restent plusieurs jours, parfois dix. Il a fallu en héliporter certains vers d’autres hôpitaux. Les patients non-Covid dans les cliniques de la Tour et des Grangettes, qui bénéficient de soins intensifs. Il fallait impérativement conserver une marge de manœuvre.»

Moins de contact avec le patient

Cette journée-là de mi-novembre, Erwan est en horaire de douze heures, de 7 h à 19 h 30. «Cela permet une meilleure organisation du travail, moins de tournus donc on gagne en qualité de suivi des patients. Mais c’est physiquement difficile, du point de vue de l’organisation familiale aussi. Quand on finit, on rentre, on mange et on dort…» Son réveil sonne à 5 h 30. Sur la route de son domicile jusqu’au parking du Bout-du-monde, il écoute toujours RTL. Une fois garé, il enfourche son vélo pliable. Une soupape pour dissiper le brouillard dans sa tête, «faire un peu de sport et éviter d’encombrer le centre-ville!»

À l’hôpital, son quotidien n’est plus pareil. Le travail en binôme avec l’infirmier se déroule désormais sous le contraignant équipement de protection, «qui donne l’impression d’étouffer», porté parfois deux heures durant pour assumer le nursing – soins au malade – la toilette, l’aide aux gestes comme la pose d’une sonde naso-gastrique. Assurer, aussi, le rangement et le réapprovisionnement des boxes qui accueillent à un rythme soutenu les nouveaux patients. Au chapitre des changements, il faut ajouter la relation avec le malade. «On a moins de contact qu’avec nos patients «traditionnels» (accidentés, retours d’opération, etc.) car ceux-ci ne sont généralement pas intubés aussi longtemps. Les soins à apporter sont également plus répétitifs et moins diversifiés. Mais un lien se crée quand même, forcément. On parle au patient intubé, on lui explique qu’on va le tourner, lui rafraîchir le dos. C’est un être humain avec une histoire.»

Je comprends que les gens n’aient plus envie d’entendre parler du Covid. Mais il faut accepter qu’on doive vivre, pour un temps peut-être, d’une autre manière.»

Enfin, si la fin de vie a toujours fait partie du quotidien de l’équipe des soins intensifs, elle n’a jamais pris de telles proportions qu’en temps de Covid. «À un moment donné, je me demandais quand ça allait s’arrêter. Il y a des images que je n’oublierai jamais.» Erwan est présent pour l’accueil des familles, «pour des explications, de l’écoute, une présence». Cette semaine-là, il doit accompagner un retrait thérapeutique, «une décision toujours collective». Affronter, aussi, le décès brutal d’un patient. «Malgré la détermination des médecins et des infirmières, c’était fini. J’avais un genou à terre, j’étais K.-O.» Il finit par se relever, «la famille allait arriver. Il fallait ranger, tout préparer pour un prochain patient.» Le soir, au parking du Bout-du-monde, la lumière du stade éclaire un groupe d’individus rassemblés, sans masque ni distance. «Je les regardais en repensant à ma journée… Le Covid tue! Il y a comme un décalage entre ce qui se passe à l’hôpital, la phénoménale réorganisation, les cas graves, et la perception de l’épidémie chez certains. Je comprends que les gens n’aient plus envie d’entendre parler du Covid. Mais il faut accepter que l’on doive vivre, pour un temps peut-être, d’une autre manière.»

«Troisième déferlante: à l’épuisement s’ajoutera l’incompréhension»

Il confie vivre les décès comme des échecs. «Parce que je me dis qu’en amont, ces infections auraient pu être évitées.» Pour dissiper ces pensées, il écoute de la musique, peint, pose du parquet flottant. Des soutiens psychologiques sont à disposition dans l’hôpital, même s’il a plutôt tendance à tout garder pour lui. «Le soir, avec ma femme médecin, on débriefe. Elle verbalise, moi moins…» Il sait aussi qu’il peut compter sur l’écoute de ses collègues, «nous avons une belle solidarité». Un ciment fort qui le fait même revenir au travail sur son jour de congé pour le départ à la retraite d’une collègue. «C’est important de conserver ce genre de moments. La vie continue malgré tout.»

Elle continue mais sous pression. Le spectre d’une troisième vague plane. «C’est le sujet de conversation en salle de pause… Une certaine vie économique et sociale doit reprendre, certes. Mais cela doit s’accompagner d’un changement de mentalités: le masque, ce n’est pas sous le menton! Si vraiment il y a une troisième déferlante, ça va être dur pour nous. Très dur. D’autant plus qu’à l’épuisement s’ajoutera l’incompréhension car on aurait pu l’éviter en respectant les mesures.»