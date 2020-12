Sports Awards – «J’étais comme les bricelets dans les fêtes, on me voulait partout» Première Suissesse à remporter le grand Globe de cristal en 1977, Lise-Marie Morerod sera la seule chance romande, dimanche, lors de l’élection des plus grands sportifs suisses des 70 dernières années. Interview. Mathieu Aeschmann

Les Diablerets, le 10 décembre 2020. Ancienne championne du monde de ski, Lise-Marie Morerod va participer au Swiss Sports Award qui récompensera les meilleurs sportifs et sportives suisses des 70 dernières années. Chantal Dervey

À l’autre bout du fil, Lise-Marie Morerod se marre. Elle rit de la situation, d’elle-même, de cette nomination qui la propulse encore une fois sur le devant de la scène. Dimanche soir, celle qui éclaboussa les disciplines techniques de son talent entre 1975 et 1978 – 24 victoires, 5 petits Globes entre 1975 et 1978 – va partager l’affiche avec Roger Federer, Vreni Schneider ou Pirmin Zurbriggen pour une soirée d’élection entre légendes. «Impressionnant», glisse-t-elle entre autodérision et reconnaissance avant d’ouvrir l’album souvenirs.

Lise-Marie Morerod, comment avez-vous reçu votre nomination parmi les six plus grandes sportives suisses de ces 70 dernières années? Épatée, j’étais épatée. Alors bien sûr, j’ai quand même gagné une Coupe du monde et puis j’étais surtout la première. Mais il y a tellement de fabuleuses championnes qui sont arrivées après moi.