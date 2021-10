Climatologie – Jet-stream, amorce d’une catastrophe climatique Ce courant subit un décalage à cause du réchauffement climatique, ce qui pourrait conduire à des cataclysmes. Pascal Gavillet

Le décalage du jet-stream polaire pourrait être catastrophique pour l’Europe. NASA/GSFC

Le jet-stream n’est pas un nouveau moyen de propulsion nautique ni un cocktail coloré lancé sur une plage d’Ibiza. Il s’agit d’un vent. Plus précisément d’un courant d’air rapide qu’on peut détecter sur certaines planètes comme la Terre. En même temps, personne n’est allé vérifier sur les autres. Généralement, ces courants se situent au-dessus du niveau de la mer, entre 7 et 16 kilomètres, et ils mesurent plusieurs milliers de kilomètres de longueur et plusieurs centaines de largeur. Cela étant, les jet-streams sont variables mais circulent en général tous d’ouest en est. À l’intérieur, la vitesse des vents fluctue entre 200 et 360 km/h, mais elle peut monter à 400.