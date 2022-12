Participez à notre quiz – Jésus, sapin, cadeaux: testez vos connaissances sur Noël Les fêtes de fin d’année sont déjà là avec tout leur attirail, l’occasion de faire le point sur votre érudition noëlesque. Corentin Chauvel

Le marché de Noël de Montreux en 2022. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le sapin est bien installé et décoré chez vous? Vous avez fait le tour des marchés dédiés du canton? Vous connaissez déjà le menu du repas des 24 et 25 décembre? Vous avez bien avancé la liste des cadeaux? Si la réponse est oui à toutes ces questions, vous êtes fin prêt(e) pour Noël! Enfin presque: il ne vous reste plus qu’à faire un maximum de points à notre grand quiz, un petit cadeau vous attend à la fin!

