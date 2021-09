La rédaction - Jésus Christ, premier bébé PMA

Je préfère le dire d’entrée de jeu: cette chronique se veut drôle, grinçante et volontairement provocatrice. Mais dans cette campagne sur «le mariage pour tous», où certains opposants y vont à coup de «faire des bébés avec les morts» et d’affiches montrant des enfants en sanglots parce qu’ils n’ont pas de papa pour jouer au foot, osons nous aussi notre part d’exagération. Tout ce qui est excessif étant insignifiant, j’assume d’ores et déjà l’inutilité de tout ce qui va suivre.

Alors je vous l’annonce: à moins qu’il n’y ait eu tromperie, mensonge ou cachotterie, Jésus-Christ serait bel et bien le premier bébé PMA. Ou, si on veut chipoter, PDA, pour procréation divinement assistée, plutôt que procréation médicalement assistée.

«Et Joseph, dans cette histoire? Il a pu jouer le rôle de père, apportant cette référence masculine indispensable à la construction saine de l’enfant.»

L’affirmation n’est pas de moi, je l’avais entendue durant un débat, lorsque cette question enflammait la France, il y a quelques années. Alors que les anti-«mariage pour tous» – dont nombre de catholiques plus ou moins ultras – se rangent derrière des arguments religieux pour s’opposer à ce projet diabolique qui autorise le don de sperme aux couples de lesbiennes, cette piqûre de rappel a du bon.

Je suis catholique et, si mes souvenirs de catéchisme sont toujours à jour, cette religion repose quand même sur deux principes étonnants qui se confondent en partie avec la campagne actuelle: une femme, Marie, qui fait un enfant toute seule. Et l’absence de lien biologique entre le fils de Dieu et Dieu le Père. Et, d’ailleurs, Dieu est-il vraiment un homme? Ou une divinité dont la question du sexe est aussi compliquée que celle des anges? Mais là, je vous l’accorde, on s’égare un peu.

Et Joseph, dans cette histoire? Il a pu jouer le rôle de père, apportant cette référence masculine indispensable à la construction saine de l’enfant. Eh bien, figurez-vous que cela ne serait pas suffisant, si l’on se réfère à la Conférence des évêques suisses (CES) elle-même.

Question de géniteur

Pour justifier son rejet du «mariage pour tous», elle cite nommément l’accès à la procréation médicalement assistée, à laquelle elle s’oppose «de façon générale» – donc, au passage, aussi pour les couples hétérosexuels. «La PMA impliquant un don de gamètes, elle s’oppose aux droits de l’enfant», écrit la CES, qui signale notamment la souffrance et la difficulté qu’ont ces enfants de se construire, par l’impossibilité de connaître leur origine biologique.

On notera toutefois ici que si le projet passe le 26 septembre, ces enfants pourront connaître leur géniteur dès qu’ils auront 18 ans. Jésus-Christ, lui, n’a pas eu cette chance. Or, il ne s’en est pas trop mal sorti pour se construire.

Dans toute cette histoire de nécessaire filiation qui semble cacher un débat moins serein autour du rejet de l’homosexualité, réjouissons-nous d’une chose. C’est qu’au nom du Père et du Fils, cette réforme de loi visant à accorder le «mariage pour tous» n’aborde pas la question du Saint-Esprit. Amen.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes.

