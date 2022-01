Sortie cinéma – Jessica Chastain, actrice tout-terrain À l’aise dans tous les registres, la comédienne surdouée cogne et flingue dans «355». Un film d’action au féminin dont elle est aussi la productrice. Rencontre avec une pasionaria pressée. Miguel Cid

Mason «Mace» Brown (Jessica Chastain) est envoyée à Paris avec trois autres espionnes pour empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’emparer d’une arme destructrice. Ascot Elite Entertainment Group

Il est 8 h du matin à New York lorsque Jessica Chastain apparaît sur l’écran d’ordinateur pour notre rendez-vous virtuel. Crinière rousse sur tailleur-pantalon écarlate, la lady in red se montre affable et diserte même à cette heure indécente. Notre tête-à-tête a été avancé au vu de son agenda de ministre. L’actrice stakhanoviste est en plein tournage de «George and Tammy», une minisérie où elle incarne l’icône tragique de la country Tammy Wynette et qui retrace son mariage turbulent avec le chanteur George Jones.