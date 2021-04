Interview de Matthieu Bonhomme – «J’essaie d’extraire Lucky Luke de la marque qu’il est devenu» Matthieu Bonhomme propose une lecture savoureuse et moderne du célèbre cow-boy solitaire. Philippe Muri

Co nvoit é et traqué, Lucky Luke va devoir s e dém ener plus vite que son ombre . Lucky Comics 2021

Décidément, Lucky Luke ne fait pas son âge. À 75 ans, le célèbre cow-boy solitaire créé par Morris en 1946 reste l’objet de toutes les convoitises. La preuve dans «Wanted Lucky Luke», un nouvel album indépendant de la série traditionnelle, signé Matthieu Bonhomme. Cinq ans après l’excellent «L’homme qui tua Lucky Luke», vendu à plus de 120’000 exemplaires et récompensé par le prix du public au Festival d’Angoulême, le dessinateur de «Charlotte impératrice» se lance à nouveau en solo sur les traces d’un personnage dont il propose une lecture savoureuse et moderne. Aussi courtisé que traqué, le héros qui tire plus vite que son ombre affronte des périls inédits. L’amour d’abord, personnifié par trois donzelles aussi séduisantes que déterminées. L’avidité ensuite, symbolisée par des affiches mettant sa tête à prix pour 50’000 dollars. Présumé desperado, Lucky Luke conclura-t-il? La réponse dans une histoire menée au galop, truffée de malfrats bien connus.