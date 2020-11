Affaire Alexia – «J’espère tout simplement que le peine maximum soit octroyée» Le père de la jeune française tuée par son mari en 2017 a réclamé mercredi devant la cour d’assises «la perpétuité» pour Jonathann.

L’audition très attendue des parents d’Alexia a lieu ce mercredi à la cour d’assises de la Haute-Saône. AFP

Le père d’Alexia D., Jean-Pierre F., a réclamé mercredi devant la cour d’assises de la Haute-Saône «la peine maximale» à l’encontre de Jonathann, accusé du meurtre de sa fille.

«J’espère tout simplement que le peine maximum soit octroyée», a-t-il déclaré lors d’une déposition forte à la barre alors que son gendre encourt la réclusion criminelle à perpétuité. «Notre futur, il est simple, nous avons pris perpétuité. Est-ce que ce sera le cas de Jonathann, c’est vous qui en déciderez», a-t-il lancé à la Cour.

«Ce fameux jour nous a éteint la lumière du bonheur et de la sérénité. Nous sommes désormais en mode veilleuse», a-t-il ajouté.

«Il nous a salis»

Et de s’interroger encore en s’adressant à l’accusé qui fuyait son regard : «Pourquoi Alexia a-t-elle été assassinée, pour une dispute, une relation sexuelle refusée et peut-être pour vouloir te quitter, Jonathann ?» Avant ce drame, le bonheur régnait au sein de notre famille» mais Jonathann l’a «cassé», a ajouté Jean-Pierre F., 64 ans, vêtu d’une veste de velours vert, la voix parfois altérée par les sanglots. «Il nous a salis» en accusant son beau-frère d’un complot et d’être le meurtrier, a-t-il encore lâché.

«Alexia était une fille tout ce qu’il y a de plus simple, mais tout ce qu’il y a de plus aimant (...) c’était un bonheur immense pendant toutes ces années», a-t-il ajouté, déplorant que la défense cherche à «salir» aussi la victime. C’est d’un assassinat, c’est d’un massacre dont on parle», a estimé Jean-Pierre F., alors que les parties civiles soupçonnent Jonathann d’avoir prémédité le meurtre.

A l’issue, le président de la cour Matthieu Husson a salué la «dignité» de ces propos qu’il a résumés par «dix ans de bonheur avec Alexia, trois ans de malheur» depuis le meurtre.

ats/nxp