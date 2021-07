JO 2020 – Athlétisme – Lea Sprunger: «J’espère avoir retrouvé le niveau pour atteindre la finale» La Vaudoise va réaliser son dernier tour de piste olympique à Tokyo. La spécialiste du 400 m haies, perturbée par une blessure au talon d’Achille, a retrouvé ses meilleures sensations au Japon. Sylvain Bolt Tokyo

Lea Sprunger au stade olympique à Lausanne le 22 juin 2021. Yvain Genevay / Tamedia

Lea Sprunger, rassurez-nous. Votre talon d’Achille va mieux, n’est-ce pas?

Oui, merci, ça va beaucoup mieux depuis que je suis arrivée au Japon. La chaleur et l’humidité lui font beaucoup de bien. Si j’avais su ça, je serais venu vivre ici depuis le début de l’année (rires)! J’ai encore des douleurs le matin, mais rien de comparable à la situation d’il y a un mois. Et sur le plan sportif, je n’ai plus de gêne.

Vous aviez pourtant été épargnée par les blessures pendant votre carrière.

C’est vrai que j’ai eu de la chance au niveau de la santé. C’est dommage que cette blessure, probablement liée à l’usure et à l’âge, arrive dans une année olympique.