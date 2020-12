Pas d’Escalade ce week-end – Jerry Maspoli: «On espère repartir du bon pied en 2021» Le président du comité d’organisation est au moins rassuré. L’annulation de la 43e édition ne mettra pas en péril l’avenir de la manifestation. Pascal Bornand

Président de la Course de l’Escalade, Jerry Maspoli a du mal à venir aux Bastions, là où d’habitude bat le cœur de la manifestation. L’endroit est vide et il préfère regarder de l’avant. Laurent Guiraud/Tamedia

Lui aussi, il a eu des moments de cafard, comme samedi dernier encore, en traversant les Bastions. Un sentiment de vide et de manque l’a saisi. Jerry Maspoli, le patron du comité d’organisation, témoigne de sa frustration. Jamais, en plus de quarante ans d’histoire, la Course de l’Escalade n’avait dû déclarer forfait. Même en 2010, sous les assauts de la neige. «À l’époque, on s’était battu contre les éléments, on avait retroussé nos manches et on avait pelleté. Mais là, l’ennemi est invisible, impossible de le déblayer d’un coup de balai. Fin août, il a fallu se rendre à la raison. On a renoncé à temps pour ne pas engager de frais inconsidérés. Pas question de prendre des risques, de courir à la faillite. Une édition, ce n’est pas rien, c’est 3,5 millions de budget…»