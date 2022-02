#MeTooThéâtre – Jérôme Richer déconstruit la masculinité par la voix Sur Radio Bascule, l’auteur et metteur en scène genevois signe une série de huit podcasts dans lesquels il donne la parole à quinze comédiens de la place. Katia Berger

Jérôme Richer secoue le socle patriarcal sur lequel se tiennent – ou pas – les hommes de théâtre. LOUIS SÉ

C’est ce qui s’appelle être en phase avec son temps. Sur les ondes de Radio Bascule, cette plateforme de podcasts lancée voici pile-poil un an par le Théâtre Forum Meyrin et Radio Vostok alors qu’on ne voyait pas le bout de la pandémie, Jérôme Richer rebondit sur l’émergence du mouvement #MeToo dans les milieux théâtraux. Avec «Changer de rôle», une série documentaire en huit épisodes, le dramaturge et metteur en scène genevois, père d’un garçon de 8 ans, s’interroge sur les masculinités telles qu’elles s’éprouvent et se représentent sur la scène, et s’entretient dans ce sens avec quinze artistes romands représentatifs de la diversité.

«Les hommes de théâtre sont-ils attentifs à ce que véhicule leur pratique sur la question du genre?» Jérôme Richer, auteur et metteur en scène

À force de lectures féministes et de remises en question des schémas dans sa vie de couple, l’ancien éducateur spécialisé en est venu à réfléchir à sa «responsabilité en tant que producteur de signes», explique-t-il par téléphone depuis les pistes de ski où il passe une semaine de vacances. «Si les femmes ont volontiers porté les thématiques liées au genre et à la sexualité sur les plateaux de théâtre, je constate qu’il n’en va pas de même pour les hommes», ajoute-t-il. Avec l’ambition de rompre le silence grâce à un futur spectacle, Jérôme Richer s’empresse pour commencer de répondre à l’appel à projets de Radio Bascule.

Solidarité avec les femmes

Il réunit alors un panel de quinze comédiens et metteurs en scène hommes, aussi bien blancs que racisés, traversant tant les générations (ils ont de 28 à 68 ans) que les orientations sexuelles, pour créer avec eux un espace de parole intime. En ne rendant publics que leurs prénoms – François, Nicolas, Ludovic, Aurélien, Cédric et les autres –, l’initiateur entend se «concentrer sur les témoignages plutôt que sur les individus» et maintenir sur un même niveau des acteurs de notoriété variée, qu’il n’est par ailleurs pas difficile d’identifier.

«Changer de rôle»: «L’épisode 2 sur la table de montage old school», selon les explications de Jérôme Richer. DR

Déjà réalisés par Jérôme Richer puis montés et mis en musique par Frédérique Jarabo, les enregistrements sont diffusés à raison d’un épisode supplémentaire par quinzaine depuis le 7 février dernier. Si les trois premiers chapitres s’attachent à la construction personnelle de chacun – ses modèles, ses questionnements d’enfant… –, les deux suivants se concentrent sur l’étape de la formation théâtrale et les éventuelles fragilités que celle-ci a mises au jour. Deux autres s’intéressent à la carrière professionnelle des témoins, notamment aux conditions de travail en lien avec le genre: «Sont-ils attentifs à ce que véhicule leur pratique sur la question?» La conclusion reviendra enfin à Jérôme Richer lui-même, qui «circule à travers les voix de cette déconstruction joyeuse», effectuée en solidarité avec les luttes féministes.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.