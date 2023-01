Cuisine bistronomique – Jérôme Manifacier nous régale sur sa terrasse du Quai On mange presque pieds dans l’eau les plats élaborés avec talent par un chef qui supervise aussi la cuisine du Parc des Eaux-Vives. Alain Giroud

A Hermance, la terrasse du café restaurant du Quai.

Franck Mentha

.

La terrasse du Quai, à Hermance, cultive une atmosphère résolument campagnarde. Les tables disséminées sur une grande surface, Covid oblige, un service décontracté, mais une cuisine bistronomique savoureuseHabillons-nous chaudement, car les soirées sont fraîches si près de l’eau, et retrouvons avec plaisir le talent de Jérôme Manifacier.

Conchiglioni farcis de tourteau

Il ouvre la fête en alignant des conchiglioni, grosses pâtes italiennes en forme de coquille, farcis de chair de tourteau agrémentée de mayonnaise dopée à la tomate séchée et à l’orange. Ces «bombes» savoureuses se dandinent en compagnie d’asperges vertes rôties, de quartiers d’agrumes, de lames de bœuf séché, de parmesan et de mesclun pour la couleur. On se régale!

Les amateurs de viande pointeront leur doigt sur le tataki. Pavé de bœuf mariné et passé quelques secondes aller-retour dans la poêle. Il est donc juste marqué avant d’être tranché et de rejoindre l’assiette en compagnie de poireaux encore al dente. Le duo se prélasse avec des énokis, petits champignons japonais, et des pousses de soja parfumés à l’huile de sésame et à la coriandre.

Perches en cocotte

Le chef propose deux sortes de filets de perches, du Léman ou d’ailleurs. Les premières sont assez rares en mai, car la pêche au filet est proscrite à cause du frai; seuls les poissons pris en casiers sont autorisés, toutefois très contingentés. Jérôme Manifacier ne les aligne pas sur l’assiette, il les propose en vrac dans une cocotte. «Cela permet de les garder longtemps au chaud», explique-t-il. Du coup, les poissons ne sèchent pas et sont nettement plus goûteux. Ils se dégustent avec des frites fraîches servies dans un cornet de journal.

Comment ne pas craquer devant ce demi-pigeon rôti. Suprême demandé saignant et arrivé saignant (essayez, c’est juteux et plus savoureux que la cuisson rosée). La cuisse confite se déguste du bout des doigts. Et le chef n’oublie pas la rôtie, les abats du volatile malaxé avec du foie gras et tartiné sur du pain grillé. On se retrouve ainsi au paradis!

Au dessert, le chou arrive gonflé d’importance, grosse boule surmontée d’une couche de meringue à l’italienne passée au chalumeau. On l’attaque de la pointe de la fourchette. Séparée en deux apparaît un cœur de crème citronnée. La pâte à chou reste moelleuse, le croquant étant assuré par des cubes de meringue entourant le monument.

Le Quai, 10, quai d’Hermance, Hermance ; tél. 022 751 40 00 ; fermé mercredi (ouvert tous les jours de juin à août) ; menus 55 et 70 fr ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 75 fr ; terrasse ; accès handicapés ; carte de vins genevois et d’ailleurs ; note du pain ⅗ ; service sympathique de Stéphane

