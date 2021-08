Interview – Jérôme Commandeur prend le train de l’humour Dans «Attention au départ!» l’acteur comique forme un tandem inattendu mais efficace avec André Dussollier. Pascal Gavillet

André Dussollier et Jérôme Commandeur, unis pour le rire dans «Attention au départ!» DR

Son visage bonhomme, son physique rondouillard, vous les connaissez forcément. Jérôme Commandeur, humoriste et comédien, vous avez pu l’entendre à la radio ou le voir dans des films, des émissions de télé, des one man show ou même aux César, cérémonie qu’il a animée avec un certain panache en 2016 et 2017. Son actualité du moment, c’est une comédie, forcément, dans laquelle il fait équipe avec André Dussollier, ce qui est déjà plus inattendu. «Attention au départ!» réalisé par Benjamin Euvrard, se déroule majoritairement dans des trains. Benjamin est un père un peu largué et Antoine un grand-père cool, mais fantasque, qui passe tout à ses petits-enfants. Sur la route des vacances, ils vont commettre une grosse bourde en laissant les gosses seuls dans un wagon qui démarre sans eux.