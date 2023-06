Football – Jérémy Guillemenot tout proche de Servette L’attaquant genevois est en passe de quitter Saint-Gall pour son club formateur. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux formations. Valentin Schnorhk

Jérémy Guillemenot, ici sous les couleurs de Saint-Gall à la Praille, avait quitté Servette en 2016. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Jérémy Guillemenot devrait être un joueur du Servette FC la saison prochaine. L’attaquant de 25 ans devrait très prochainement signer un contrat de quatre ans avec le club grenat. Un accord de principe aurait en effet été trouvé entre Servette et Saint-Gall, selon nos informations.

Cela fait déjà depuis plusieurs semaines que le nom de Guillemenot est évoqué du côté de la formation genevoise, comme nous l’avions déjà révélé. L’ex-international M21 s’était même rapidement mis d’accord avec le SFC.

Mais il fallait encore que les deux clubs concernés en fassent de même. Saint-Gall, où Guillemenot disposait d’encore un an de contrat, s’était montré assez exigeant sur le montant désiré pour laisser partir son numéro 9. Les négociations ont finalement pu se décanter ces derniers jours, jusqu’à ce mercredi. Seuls quelques détails formels sont encore à régler. Les modalités exactes de la transaction n’ont en revanche pas filtré.

Quatre ans à Saint-Gall

Sauf catastrophe donc, Guillemenot retrouvera son club formateur, qu’il avait quitté en 2016 pour l’académie du FC Barcelone. Après avoir porté les couleurs de Sabadell (D3 espagnole) et du Rapid Vienne, l’ex-international M21 évoluait depuis quatre ans et demi à Saint-Gall. Il reste sur une saison à 11 buts et 7 passes décisives.

Il devrait être la quatrième recrue estivale des Grenat, après le latéral gauche Bradley Mazikou, le gardien remplaçant Joël Mall et le jeune ailier danois Alexander Lyng. Servette doit disputer ce mercredi (17h30) son premier match amical de la préparation, contre Neuchâtel Xamax à Saint-Prex.

