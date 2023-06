Retour au bercail – Jérémy Guillemenot quitte Saint-Gall et revient à Servette Les Grenat ont bouclé le recrutement de l’attaquant genevois, passé par les équipes de jeunes du club. Il s’est engagé pour les trois prochaines saisons. Brice Cheneval

Sept ans après son départ pour Barcelone, Jérémy Guillemenot est de retour au Servette FC. Keystone

Servette a réussi son coup. Sur les traces de Jérémy Guillemenot depuis plusieurs semaines, le club grenat est enfin parvenu à finaliser le retour de l’attaquant genevois de 25 ans. Ce dernier a signé un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2026. L’annonce est intervenue ce vendredi.

Quatrième recrue servettienne

Ex-international suisse M21 et natif de Genève, Guillemenot est passé par les équipes de jeunes du SFC, avant de rejoindre le prestigieux centre de formation du Barça en 2016. Apparu à deux reprises avec l’équipe réserve catalane, l’avant-centre a poursuivi sa progression à Sabadell puis au Rapid Vienne et à Saint-Gall, où il a atterri au mercato hivernal 2019. Apparu 154 fois sous le maillot des Brodeurs, il totalise 37 buts et 19 passes décisives.

Guillemenot sort d’une saison pleine, lors de laquelle il a trouvé le chemin des filets à 14 reprises et délivré 8 passes décisives en 35 matches, toutes compétitions confondues.

Il est la quatrième recrue estivale de Servette, après le latéral gauche Bradley Mazikou, le gardien remplaçant Joël Mall et le jeune ailier danois Alexander Lyng, arrivés respectivement de l’Aris Salonique, l’Olympiakos Nicosie et du C Helsingør.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.