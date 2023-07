Football – Jérémy Frick: «Servette est concentré sur GC, après on pensera à Genk» Le capitaine des Grenat évoque la reprise ce samedi au Letzigrund face à Grasshopper (18 heures). Et les matches européens qui suivront, dès mardi soir contre Genk. Daniel Visentini

Jérémy Frick a le regard tourné vers le déplacement au Letzigrund, ce samedi, malgré l’approche d’un match capital contre Genk en Ligue des champions. Bastien Gallay

Jérémy Frick, depuis cinq ans, c’était Alain Geiger qui était à la tête de Servette. Cette saison, c’est René Weiler: comment vivez-vous le changement?

Bien sûr que cela nous sort un peu d’une forme de routine. Mais pas de problème: c’est le foot, cela arrive, on a tous déjà vécu cela. Nous avons fait une bonne préparation. Tout cela est surtout excitant.

Quelles sont les nouveautés avec Weiler à la barre?

Une certaine manière de voir les choses. Il nous inculque ses idées, c’est intéressant, cela nous ouvre d’autres perspectives. Cela dit, il a à disposition une belle pierre, qui était déjà bien taillée. Il continue à la tailler, en fait.

Comment?

Plus de verticalité dans le jeu. Il insiste sur la communication entre nous.

Cela s’est bien passé lors des matches amicaux, sur le plan des résultats: cinq matches, cinq victoires. Confiant?

L’année de la remontée, nous avions enregistré plusieurs défaites lors de la préparation… En fait, j’ai déjà dit une chose au groupe: ces cinq matches, il faut les ranger de côté, c’est le passé, c’est derrière. Il faut se concentrer sur le présent et c’est ce déplacement à GC.

Après, il y aura les qualifications pour la Ligue des champions, avec la venue de Genk mardi soir à Genève…

Oui. Mais on pense d’abord à GC. Ensuite à Genk. L’Europe, c’est une belle expérience. On s’est battu toute la saison pour ça. Alors on va tout faire pour que cela se passe au mieux.

Comment va votre ami Micha Stevanovic?

Il est bien rentré après ses vacances. Il est en forme, toujours à voir le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein, parfois. Il est comme cela. Mais je crois bien qu’il a explosé les tests physiques. Comme d’habitude.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.