Avant Sion – Servette – Jérémy Frick: «Ça me plaît d’être l’homme à battre» Le dernier rempart des Grenat a brillé à Bâle. Il parle de son poste, particulier, avant le premier derby, samedi à Tourbillon. Daniel Visentini

Jérémy Frick n’a jamais été joueur de champ, même en juniors. BASTIEN GALLAY/LPS

«On gagne rarement grâce à un gardien, mais on perd toujours à cause de lui.» Jérémy Frick marque une pause. Cette phrase qu’il prononce tourne en boucle dans sa tête de gardien de but. À poste à part, sentence définitive: il y a là, dans ces quelques mots, toute la fausseté des idées reçues et des raccourcis débiles. Mais Frick en sourit, pas dupe. «C’est ce que certains pensent sans doute, mais cela m’aide à dédramatiser, paradoxalement.» Mieux: c’est peut-être justement pour cela qu’il est devenu «goal», comme on disait avant.