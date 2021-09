Le Suisse change de club - Jérémy Desplanches va travailler avec Philippe Lucas

Natation – Jérémy Desplanches va travailler avec Philippe Lucas Le Genevois, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo, quitte Nice pour Martigues rejoindre l’ancien entraîneur emblématique de Laure Manaudou. Christian Maillard

Jérémy Desplanches, qui a hissé haut le drapeau suisse à Tokyo, va continuer de progresser avec Philippe Lucas. AFP

Le médaillé de bronze des derniers Jeux olympique a décidé de changer d’horizon. Après six années passées à Nice avec son entraîneur Fabrice Pellerin, Jérémy Desplanches part rejoindre la piscine de Martigues pour une nouvelle aventure. L’ex-pensionnaire de Genève-Natation va s’entraîner désormais avec l’emblématique Philippe Lucas, qui a été notamment le coach de la française Laure Manaudou.

Les conseils prodigués par son ancien coach Fabrice Pellerin lui ont permis de remporter du bronze à Tokyo mais aussi un titre européen et une médaille d’argent aux Mondiaux. AFP

«Il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page dans ma carrière, se réjouit le multiple recordman de Suisse de 27 ans. J’ai pris la décision de quitter Nice et mon entraîneur Fabrice Pellerin, qui m’accompagnait depuis 2015. Ses conseils m’ont aidé à atteindre mon rêve: une médaille olympique. Mais aussi un titre de champion d’Europe en 2018 à Glasgow et de vice-champion du monde un an plus tard en Corée du Sud.»

Jérémy Desplanches n’oubliera jamais tous ces bons moments passés à Nice, avec ses partenaires d’entraînement, en compétition et en dehors. «Je tiens à remercier chaleureusement Fabrice de m’avoir accompagné pendant 6 ans et de m’avoir permis de vivre des moments inoubliables.»

«Ce changement est pour moi un réel défi, qu’il me tarde de relever» Jérémy Desplanches, médaillé de bronze olympique du 200 m quatre nages

À la recherche de l’excellence et de son envie de «toujours faire mieux», Jérémy Desplanches se tourne aujourd’hui vers Philippe Lucas, qui entraîne depuis peu à Martigues et qui s’est fait connaître sur le plan international lorsqu’il a emmené ses nageurs à des titres olympiques, mondiaux et européens. Depuis quelques années, il obtient également d’excellents résultats en Open Water.

Philippe Lucas va aider le Genevois à repousser encore un peu plus ses limites. AFP

«Ce changement est pour moi un réel défi, qu’il me tarde de relever! Je me réjouis de découvrir ce nouveau programme d’entraînement qui s’annonce intense et chargé. Je suis impatient de vivre cette nouvelle aventure et de repousser encore un peu plus mes limites», remarque le nageur genevois, spécialiste du 200 m quatre nages, qui compte bien aller chercher une nouvelle médaille olympique dans trois ans à Paris.

Sa compagne et future femme Charlotte Bonnet va également le suivre à Martigues. Comme elle l’a déclaré à notre confrère de L’Equipe. «La perspective des JO à Paris et le sentiment de pouvoir encore accomplir de belles choses ont guidé mon choix de continuer jusqu'en 2024, a-t-elle expliqué. Je suis impatiente de rejoindre Philippe, je vais découvrir une façon différente de m'entraîner avec l'objectif de donner un nouvel élan à ma carrière. Je remercie Fabrice de m'avoir accompagnée pendant toutes ces années, et pour tout ce qu'il m'a apporté, m'amenant à un titre européen, et plusieurs finales olympiques et mondiales. Je vais maintenant tout mettre en œuvre pour réussir le dernier challenge de ma vie de nageuse, les JO de Paris.»

