Un nageur genevois à Tokyo – Jérémy Desplanches: «Si je vais en finale, tout peut arriver» Vice-champion du monde du 200 m 4 nages, le Genevois est l’un des outsiders de la compétition dès mercredi. Il affirme devoir pulvériser son record de Suisse pour décrocher une médaille. Sylvain Bolt

Jérémy Desplanches s’est tatoué les anneaux olympiques sur le bras droit après les JO de Rio en 2016. KEYSTONE

Les Jeux, c’est presque une obsession pour vous, non?

Carrément. Et cinq ans d’attente, c’est long. C’est une éternité! Je suis vraiment impatient que ça commence pour moi. Les Jeux, quand tu fais de la natation, c’est le graal. C’est sympa d’être champion d’Europe ou du monde, mais là, ça dépasse tout. Rien ne vaut une médaille olympique.

Qu’avez-vous retenu de vos premiers JO il y a cinq ans à Rio?Que je n’étais pas assez bon! (Rires.) À l’époque, j’avais réussi mon meilleur temps, je n’aurais pas pu nager plus vite et c’était déjà au-delà de mes attentes. J’ai pu profiter à fond de l’expérience, rencontrer d’autres athlètes et découvrir des sports.

Vous aviez notamment nagé en demi-finale avec la légende Michael Phelps pour ses derniers JO.Je l’ai vu dans la chambre d’appel, il était juste derrière moi. J’ai eu un peu peur (rires). Croiser Phelps, à 22 ans, ça ne laisse pas indifférent.