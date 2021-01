Monsieur Hildebrand, pourquoi briguez-vous cette place au sommet de l’OCDE? Une envie de retourner sur le devant de la scène internationale?

Non, la fonction est attrayante, car nous entrons dans une nouvelle ère. Ces treize dernières années, l’attention des États et des banques centrales a été accaparée par les conséquences de la crise financière. Dans la prochaine phase, l’énergie des États ira en priorité à tenter d’augmenter leur potentiel de croissance, à corriger la forte aggravation des inégalités économiques et sociales et à trouver une voie pour amener le niveau net des émissions à zéro.