Investigation – «J’enquête sur des ramifications d’une importante famille mafieuse sur Vaud» Journaliste free-lance née à Lausanne, Madeleine Rossi présente son livre «La mafia en Suisse», vendredi à Aigle. Christophe Boillat

Auteure du livre «La mafia en Suisse», Madeleine Rossi, auparavant technicienne-réalisatrice à la RTS, donnera une conférence vendredi. Sera aussi présent le lieutenant-colonel Gerardo Lardieri, commandant de la police judiciaire de Catanzaro. La journaliste lausannoise vit en Italie, entre Toscane et Calabre.

Comment est née l’idée d’écrire un livre sur la mafia dans notre pays?

Tout d’abord, l’assassinat du juge Giovanni Falcone, en 1992, puis celui du juge Paolo Borsellino, quelques semaines plus tard, m’ont marquée et m’ont donné l’envie d’en savoir plus, de comprendre… J’ai voulu donner une vue d’ensemble et expliquer «comment ça marche». Je savais déjà que la Suisse avait un gros problème, en particulier avec la ’Ndrangheta calabraise. Il s’est révélé plus vertigineux que je ne le pensais. Je tenais aussi à donner un aspect plus concret, raison pour laquelle je donne des noms et des lieux de résidence dans mon livre: ceux de la cinquantaine d’individus inquiétés au cours des dix dernières années.