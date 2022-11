Star hollywoodienne – Jennifer Aniston a enfin fait une croix sur son désir d’enfant Dans un récent entretien à cœur ouvert, l’ex-star de «Friends» revient sur les souffrances qu’elle a traversées durant des années, avec ses tentatives infructueuses pour tomber enceinte. Christophe Pinol

Son père, l’acteur John Aniston, est décédé le 11 novembre dernier. Il avait joué le même personnage durant 2868 épisodes de la série «Des jours et des vies». AFP/CHRIS DELMAS

«Je n’ai plus rien à cacher à ce stade», clame haut et fort Jennifer Aniston en une du magazine «Allure» de ce mois de décembre. Et au vu de ce qu’elle porte, on la croit sur parole! Le simple bikini Chanel qu’elle arbore a beau être historique, et avoir déjà «habillé» Carla Bruni et Kim Kardashian, il est surtout si riquiqui qu’il cache à peine ses tétons.