Aegerter raconte ses galères – «J’en avais assez de payer pour pouvoir travailler»

Le garage de Rohrbach a été remis depuis quelques années. Mais à l’étage, à côté de l’appartement familial, une entreprise s’est installée. C’est le cœur du système Aegerter. C’est là que Dominique reçoit, là où maman Béatrice assure les tâches administratives; là encore que Kevin, le frère aîné, règle les problèmes courants, quand il n’est pas en rendez-vous avec des partenaires actuels ou potentiellement futurs.

Dominique, fin 2019, vous avez dû dire au revoir au championnat du monde Moto2. On vous a alors retrouvé en MotoE puis, dès cette année, également en mondial supersport. Des regrets?

On ne peut avoir des regrets quand on n’a pas le choix! Qui sait ce qui aurait pu m’arriver si mes résultats avaient été encore meilleurs en 2013 et en 2014 (ndlr: deux ans de suite, cinquième du championnat du monde)? Le MotoGP? Difficile de savoir. Après, ça s’est compliqué, parce que je n’avais pas toujours la tête libre pour me concentrer sur ce qui ne devrait être que le travail du pilote, c’est-à-dire piloter.