Football – Jeff Saibene et NE Xamax se séparent L’entraîneur luxembourgeois du club neuchâtelois, lanterne rouge de Challenge League, a démissionné au lendemain d’une nouvelle défaite à Aarau (5-2).

Jeff Saibene n’a pas résisté à la défaite de Xamax à Aarau (5-2), ce vendredi soir. Keystone

La cinglante défaite à Aarau (5-2), ce samedi, aura été celle de trop pour Jeff Saibene. L’entraîneur luxembourgeois a quitté ses fonctions d’entraîneur de NE Xamax, au lendemain d’un revers qui condamne un peu plus les Rouge et Noir à la dernière place de Challenge League.

«Une rencontre entre la direction et Jeff Saibene a eu lieu à la suite de la rencontre d’hier soir (ndlr: samedi). À l’issue des discussions, le coach luxembourgeois a proposé sa démission pour donner un nouveau souffle à l’équipe, une démission qui a été acceptée par le club», indique Xamax dans un communiqué.

Jeff Saibene a été intronisé sur le banc fin août en remplacement d’Andrea Binotto, dans la foulée d’une entame de championnat catastrophique (six défaites en autant de journées). Mais l’ancien entraîneur de Saint-Gall et Thoune, notamment, n’est pas parvenu à redresser l'équipe. Cette dernière, sous son égide, totalise seulement 3 victoires en 24 matches de championnat, pour 10 nuls et 11 défaites. À 6 journées de la fin, Xamax accuse 11 points de retard sur le 9e, Vaduz, en attendant le résultat des Liechtensteinois contre le Lausanne-Sport en début d’après-midi (14h15).

BCH

