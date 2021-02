En route vers l’espace – Jeff Bezos se retire d’Amazon pour partir à la conquête des étoiles Le milliardaire américain devrait consacrer une partie de ses moyens financiers à la recherche spatiale vu qu’il estime que la conquête des étoiles pourrait assurer la survie de l’humanité. Olivier Wurlod

Au printemps 2019, Jeff Bezos présentait Blue Moon, un véhicule d’alunissage pour la Lune, lors d’un événement organisé à Washington. AFP

Le 14 janvier dernier, durant un vol long de dix minutes et dix secondes, la navette «New Shepard» dépasse la fameuse ligne de Karman définissant la frontière entre la surface terrestre et l’espace. Avec ce quatorzième test grandeur nature (mais sans présence humaine à bord), la fusée appartenant à Blue Origin vient de rapprocher un peu plus des étoiles son propriétaire: le multimilliardaire Jeff Bezos.

Depuis son annonce, dans la nuit de mardi à mercredi, de son départ à la tête d’Amazon, les spéculations vont bon train sur le temps supplémentaire que l’entrepreneur américain consacrera à ses projets spatiaux. Dans une lettre aux salariés de son groupe, Jeff Bezos est resté volontairement évasif. Il s’est contenté d’écrire qu’avec sa casquette de simple président d’Amazon, il aura «l’opportunité de focaliser son attention sur ses fonds Day One et Bezos Earth Fund, sur Blue Origin, sur le «Washington Post» (racheté en 2013) ainsi que sur ses autres passions».