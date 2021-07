Philanthropie – Jeff Bezos fait un énorme don à une institution culturelle américaine Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, va donner plus de 180 millions de francs à la Smithsonian Institution, basée à Washington.

Jeff Bezos, le 6 juin 2019, à Las Vegas, aux États-Unis. AFP

Jeff Bezos, richissime fondateur d’Amazon et de Blue Origin, va offrir 200 millions de dollars (183 millions de francs) à la Smithsonian Institution, un don record pour cet emblématique complexe de musées américains, qui l’a annoncé dans un communiqué mercredi.

Sur cette donation record, 70 millions de dollars (64 millions de francs) contribueront à la rénovation du musée national de l’air et de l’espace. Jeff Bezos, présent sur le marché du tourisme spatial avec Blue Origin, s’envolera dans l’espace à bord d’une fusée développée par son entreprise le 20 juillet. 130 millions de dollars (119 millions de francs) seront consacrés au lancement d’un nouveau centre d’apprentissage nommé en l’honneur de cet entrepreneur, homme le plus riche du monde.

Le Centre d’apprentissage Jeff Bezos se tiendra en plein cœur de Washington, et proposera des programmes et des activités visant à inviter les élèves à s’intéresser aux sciences, à la technologie, l’ingénierie, aux arts ou aux mathématiques. «Depuis sa création, la Smithsonian a bénéficié à la fois de financements fédéraux et de la générosité de donateurs visionnaires», a déclaré Lonnie Bunch, secrétaire du Smithsonian.

Très lié à Washington

La célèbre institution culturelle de Washington fondée en 1846 gère notamment des musées, des centres de recherche et un zoo. Elle se targue d’être le plus grand complexe de musées, d’éducation et de recherche du monde.

«La Smithsonian joue un rôle essentiel pour éveiller l’imagination de nos futurs bâtisseurs et rêveurs», a ajouté Jeff Bezos. «Chaque enfant naît avec un grand potentiel, et c’est l’inspiration qui débloque ce potentiel. Mon histoire d’amour avec la science, l’invention et l’espace a fait cela pour moi, et j’espère que ce don le fera pour d’autres.»

Jeff Bezos, dont la fortune est estimée à 212 milliards de dollars (194 milliards de francs) par Forbes, est un soutien de date de la Smithsonian. Il est aussi très lié à la capitale américaine, où il possède une maison dans un quartier huppé, et est propriétaire du journal «Washington Post».

Contrairement à son ex-femme MacKenzie Scott, Jeff Bezos n’était jusqu’ici pas particulièrement connu pour ses activités philanthropiques, même s’il a versé 10 milliards de dollars pour la lutte contre le changement climatique, la plus grande contribution de bienfaisance en 2020.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.