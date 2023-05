Ouverture du Festival de Cannes – «Jeanne du Barry», portrait de Maïwenn en favorite Le film a divisé sur la Croisette, mais présente un personnage féministe à sa manière dans une parfaite reconstitution. Pascal Gavillet

Un protocole démesuré dans la galerie des Glaces de Versailles, avec ici Maïwenn et Johnny Depp. DR

Grandeur et décadence. C’est à Versailles que la monarchie française a commencé à vaciller et que les privilèges déraisonnables de la cour allaient irriter le peuple affamé jusqu’à un point de non-retour qui mènera à la Révolution française. Au cœur de ces extravagances, un souverain, une famille, des favorites. Des maîtres et des esclaves. Un système mort et enterré que certains pensent voir ressurgir dans la France d’aujourd’hui. Mais surtout une vision historique et documentée que la cinéaste et comédienne Maïwenn a tenu à respecter, quitte à provoquer la colère de nobliaux offusqués par on ne sait trop quels principes.