Sorties cinéma – «Jeanne du Barry», «Fast & Furious X»: quels films aller voir cette semaine? «Jeanne du Barry», «Fast X», «Nezouh», «Umami», «La vie acrobate», il y en a pour tous les goûts. Namya Bourban Pascal Gavillet

«Jeanne du Barry», grandeur et décadence

UNIVERSAL STUDIOS

C’est à Versailles que la monarchie française a commencé à vaciller et que les privilèges déraisonnables de la cour allaient irriter le peuple affamé jusqu’à un point de non-retour qui mènera à la Révolution française. Au cœur de ces extravagances, un souverain, une famille, des favorites. Des maîtres et des esclaves. Un système mort et enterré que certains pensent voir ressurgir dans la France d’aujourd’hui. Mais surtout une vision historique et documentée que la cinéaste et comédienne Maïwenn a tenu à respecter, quitte à provoquer la colère de nobliaux offusqués par on ne sait trop quels principes.

Faussement comparé à la «Marie-Antoinette» de Sofia Coppola, «Jeanne du Barry» de Maïwenn n’a pas la prétention de la relecture ou du décalage. Maïwenn serait même plus proche d’un Guitry, prêt à sacrifier un plan pour un bon mot, et les répliques vachardes ne manquent pas dans un film souvent savoureux et iconoclaste, épousant en tout cas l’attitude moqueuse que la favorite entretenait contre l’étiquette.

Sa «du Barry» n’a rien d’un film de mode, il applique juste à la lettre les principes de la reconstitution. Soit une sorte de respect à peine détourné. C’est plus souvent jouissif qu’autre chose, mis en scène avec une largeur qui était moins palpable dans les précédents films de la cinéaste. Le casting est plaisant, mélange les visages et les univers, et avoir choisi «Jeanne du Barry» en ouverture cannoise souscrit à cette logique d’un cinéma d’auteur populaire. Et comparer ce qu’il raconte à la France de Macron, c’est risquer le hors-sujet.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Jeanne du Barry» Afficher plus Réalisatrice: Maïwenn

Avec Maïwenn, Johnny Depp

Film historique (Fr., 118’)

«Fast & Furious X», la course à la transmission

UNIVERSAL STUDIOS

C’est reparti pour un 10e tour avec la bande de Dom Toretto. 2 h 20 de pure action qui nous emmène à Rio, à Rome, en Antarctique, au Portugal, à Londres. Simple, basique, efficace. On souligne le prolongement de la démarche de ne plus réduire les femmes à un rôle de bimbo. «Les couleurs pastel, c’est moins viril, mais c’est pas plus mal de nos jours.» Phrase du grand méchant interprété par Jason Momoa qui s’est fait connaître dans «Game of Thrones».

Par ailleurs, le film mériterait de dépasser le premier degré pour s’inscrire davantage dans l’humour et s’éloigner des clichés. À noter que le film ne se termine pas par le fameux BBQ. Une suite est alors attendue.

Universal Studios

En somme, pour les amateurs de vitesse, de grosses voitures tunées, de répliques dramatiques du type «rien n’est impossible tant qu’on a la foi», de bagarres bruyantes, d’explosions impressionnantes sans la moindre égratignure, de frime, le tout illustré par une caméra bien nerveuse; foncez! Pour les autres, allez plutôt voir «Nezouh».

Note:* •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Fast & Furious X» Afficher plus Réalisateur: Louis Leterrier

Avec Vin Diesel, Jason Momoa, Alan Ritchson, Michelle Rodriguez, Brie Larson

Action (USA, 141’)

«Nezouh», doux rêve, dure réalité

TRIGON FILM

«Nezouh» signifie le déplacement. Car c’est là que réside la question au cœur de Damas, dévastée par la guerre. Le film nous plonge dans le quotidien d’une des dernières familles restée dans la ville. Dans cet appartement, chaque petit plaisir a un goût de paradis.

Mais le ventilateur ne tournera pas longtemps, les économies sont précieuses. Le père préfère mourir plutôt que de devenir réfugié. Alors quand une explosion marque les murs d’immenses trous, il relativise: «J’ai les yeux rouges? C’est la poussière, la maison n’a rien.»

Zeina rêve d’être pêcheuse dès la fin de la guerre. TRIGON FILM

Ce film met à l’honneur les contrastes. On place la dureté de la situation à côté de la naïveté des motifs sur les draps qui masquent les trous. De la douceur de la caméra et du regard de la jeune Zeina, brillamment interprétée par Hala Zein. De la discrétion de la musique. Le voisin partage avec la cadette de la famille son intérêt pour le reportage en toute poésie. Un film très touchant réalisé par Soudade Kaadan.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Nezouh» Afficher plus Réalisatrice: Soudade Kaadan

Avec Hala Zein, Nizar Alani, Kinda Alloush, Samer al-Masry

Drame (Syr., Fr., 103’)

«Umami», Depardieu fait la cuisine

PRAESENS

Il y a quarante ans, un chef japonais avait battu Gabriel Carvin, (joué par Gérard Depardieu), à un concours de cuisine. Aujourd’hui, ce dernier ne va pas bien. Soucis de santé, conflits familiaux et autres agacements plombent sa vie. Aussi décide-t-il d’aller au Japon pour tenter de retrouver ce chef qui l’avait battu et de faire en même temps le point sur sa vie. Ce métrage relativement peu inventif, réalisé par Slony Sow, réalisateur pas très connu, repose sur les épaules larges et carrées d’un Depardieu qui paraît de plus en plus en roue libre d’un film à l’autre.

Résultat bancal, aux enjeux mal dessinés. Avec Sandrine Bonnaire et Bastien Bouillon dans des seconds rôles qui ne les mettent guère en valeur. L’un des films les moins surprenants de la saison. Pour info, l’umami désigne un goût de base, connu également sous l’appellation de glutamate monosodique.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Umami» Afficher plus Réalisateur: Slony Sow

Avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire

Comédie dramatique (Fr., Jap., 107’)

«La vie acrobate», pour se relever

OUTSIDE THE BOX

«La vie acrobate» est un récit qui vaut définitivement la peine d’être raconté. C’est l’histoire de Silke Pan, acrobate. Alors qu’elle touche son rêve à pleine main, c’est la chute. Désormais paraplégique, elle laisse trapèzes, belles tenues et étoiles du cirque derrière elle.

Douze ans et demi plus tard, la compétitrice n’a pas perdu sa rage de gagner en dépassant les limites dressées par son handicap. Elle s’entraîne pour les Jeux olympiques de Tokyo en vue de remporter une course de handbike. Mais elle n’est pas près d’abandonner ce pour quoi elle est faite: le cirque. Son corps et sa tête n’ont rien oublié. Un bon documentaire suisse aux plans particulièrement esthétiques signé Coline Confort.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La vie acrobate» Afficher plus Réalisatrice: Coline Confort

Documentaire (CH, 78’)

