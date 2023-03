Sorties livres, BD – Jean Teulé fait de beaux vers, Miss Chat enquête «Crénom Baudelaire!» Le romancier disparu en octobre revit sous la plume croisée des frères Gelli. Entre autres trouvailles. Cécile Lecoultre Philippe Muri

Un must pour les aficionados des poètes.

Les frères Gelli saluent le Baudelaire de Teulé

Jean Teulé, disparu en octobre, collabora en fin bédéaste avec les frères Gelli à l’âme cinéaste et musicienne sur l’adaptation de sa biographie enlevée de Baudelaire. Ce premier volume du triptyque sur l’itinéraire du poète rebelle inclut des poèmes donnés ici en larges extraits. Face à ce montage complexe, le trio resta soudé dans l’hommage au punk irrévérencieux, et quasi jusqu’aux dernières planches.

Pour mémoire, ces frangins un peu iconoclastes avaient déjà sympathisé avec l’écrivain, Dominique Gelli ayant mis en images le roman «Mangez-le si vous voulez», paru en 2009. Ils ne pouvaient que s’accorder: le dessinateur a illustré les story-boards de Jacques Audiard ou Luc Besson, collaboré avec un autre merveilleux touche-à-tout, l’Italien Lorenzo Mattotti, sur son projet protéiforme «La fameuse invasion des ours en Sicile».

Quant à Teulé, fan de BD à ses débuts, devenu romancier à succès dans le répertoire historique revisité, il n’en avait jamais perdu un sens visuel acéré du récit sur des rythmes endiablés. Ainsi, plusieurs de ses textes ont déjà fait l’objet d’adaptations en albums ou même en films.

Dans le cas de «Crénom, Baudelaire!» la somme, éblouissante, flanque le blues en raison des circonstances. Mais aussi parce que cette déclinaison emballe par ses audaces et, en définitive, cogne au cœur. Si en 2021 avec «Mademoiselle Baudelaire» Yslaire touchait un sommet en caressant la muse sulfureuse Jeanne Duval, le voilà moins seul à taquiner les nuages et les abîmes des génies solitaires. Car ce tome ouvre encore des horizons, mêlant l’intelligence folle de Teulé à une tendresse infinie pour les inclassables dont il était un peu.

Miss Chat enquête, même en vacances au ski

Quand il ne coscénarise pas un album de «Blake et Mortimer» ni n’imagine une romance anglaise entre sexe et espions pour le dessinateur Miles Hyman, Jean-Luc Fromental signe une série jeunesse épatante, mise en images par Joëlle Jolivet. Enquêtrice à l’allure féline, Miss Chat évolue dans un univers de polar scandinave revu et corrigé avec une délicieuse fantaisie.

Après le succès des deux premiers tomes, un troisième volume voit notre héroïne prendre des vacances dans le seul domaine skiable accessible en métro depuis le centre-ville où elle réside. Entourée de personnages farfelus aux noms savoureux, Miss Chat va devoir résoudre «Le mystère de la neige chaude». Et assister notamment à un mythique affrontement entre des pizzaïolos très remontés et de bouillants bonshommes de neige. Rebondissements et écriture pétillante garantis. Un régal.

Frédéric Beigbeder à confesse

Beigbeder a essayé de marcher sur l’eau, et voilà ce qui arrive. DR

Frédéric Beigbeder tend la joue en cancre résolu: «J’ai fait des études, j’ai travaillé, j’ai essayé de pondre des livres, des films, des émissions.» Et de pleurnicher sur son impertinence ramollie, ses transgressions matées, son hédonisme perdu, de supplier qu’on en finisse, que les écoféministes lui coupent la tête (et le reste) une fois pour toutes.

En pleine débandade, le «noceur» repenti le sait, plus il s’épanche, plus sa sincérité désarme la bêtise ambiante. Même si là, en plein trip christique chez les chanoines ou dans une caserne militaire, la rédemption peine. Cet esprit musclé aux salons parisiens qu’il a choisi de déserter depuis longtemps sent la résistance s’organiser. Dans un ultime sursaut face aux assauts du wokisme et autres militantismes forcenés, le voilà qui s’agite, désespère, tonitrue un chant du cygne, ou du coq. S’il le savait, le drôle d’oiseau, lui qui avait déjà produit un «Premier bilan avant l’apocalypse»!

Et de secouer ses oripeaux d’hétéro, de gratter dans sa barbe les boulettes passées, de convoquer l’autodérision souveraine. Le voir ainsi se rêver en version mâle de Virginie Despentes, plus sur le versant spirituel que du côté «Baise-moi». Quel beau couple a contrario ils formeraient, drôle et foutraque toujours.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.