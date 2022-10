Hommage à un «plaisantriste» – Jean Teulé a perdu le cœur à l’ouvrage L’écrivain-historien, 69 ans, est décédé subitement mardi, à Paris. Cécile Lecoultre

Jean Teulé, 69 ans, est mort mardi des suites d’une crise cardiaque, à son domicile parisien. Selon les premiers éléments de l’enquête, le décès pourrait être lié à une intoxication alimentaire, hypothèse qui devra encore être confirmée. Lui qui adorait décoiffer l’intelligentsia en brossant l’histoire à rebrousse-poil manquera.

Car, pour imiter son phrasé, cornegidouille, qui d’autre que cet énergumène aurait pu triompher en librairie en contant «Azincourt en temps de pluie», le récit minuté de la débâcle des «Frouzes» de Charles le Fou face aux Anglais minoritaires dans la battle de 1415 – 300’000 exemplaires sur une bataille qui décourage le plus souvent les cancres? Néologismes, anglicismes, jeux de mots et maux… rien n’effrayait ce passionné de comic strips, pourvu que l’érudition triomphe.

«Considérez cet alexandrin: «De la nécessité de battre les femmes.» C’est techniquement impeccable avec césure, hémistiches parfaits, mais inouï de connerie!» Jean Teulé à propos de Charles Baudelaire

Venu de la bande dessinée, remarqué pour son passage à la télévision, notamment dans «L’assiette anglaise», l’autodidacte s’incrustait en écriture en 1991 avec «Rainbow pour Rimbaud». Reclus dans sa Bretagne chérie, l’enfant terrible se fabriquait alors un style.

Tel un artisan fondu de sensations charnelles, d’élucubrations tactiles, l’alchimiste du verbe mélangeait les intonations désuètes aux élans les plus trash, pourléchait les babines du vieux français en osant la modernité folle furieuse. Pour tout dire, le compagnon de Miou-Miou aimait chercher des noises aux historiens pointilleux. Le voir fureter sous les jupes avec une gouaille salace dans «Éloïse, ouille!», déclamer de la poésie syphilitique dans «Crénom, Baudelaire!», déboulonner les statues des grands hommes pour mieux cerner leurs errances.

Quand Jean Teulé se laissait surprendre dans sa solitude d’écrivain, il semblait toujours surpris, un peu ébahi de voir le monde s’intéresser à sa personne. Puis, comme un enfant tout fier de ses quatre cents coups, il entreprenait de partager ses trouvailles. Il s’emportait, fulminait. L’entendre pester contre Baudelaire le misogyne. «Considérez cet alexandrin: «De la nécessité de battre les femmes», psalmodiait-il. C’est techniquement impeccable avec césure, hémistiches parfaits, mais inouï de connerie!»

Dans la conversation échevelée surgissaient parfois des pensées de vieux sage. «J’aurais voulu être un moine enlumineur au Moyen Âge, qui dans le silence empli de bruits bucoliques, malaxerait ses pigments de couleur. J’ai fait de la BD à mes débuts, c’est vrai. Mais le Moyen Âge dure plus longtemps.» Puis il riait, comme un gosse ravi de sa plaisanterie.

Fidèle à ses héros, l’écrivain avait confié un jour son plaisir inavouable. «J’aimerais me transformer en petite souris pour mater Verlaine et Rimbaud à leur table attitrée au café-restaurant Le Procope à Paris dans le Quartier latin. Mon autre bonheur un peu coupable, c’est d’aller faire la sieste de la manière la plus douce, quand je somnole avec la conscience que les autres travaillent et moi pas.»









