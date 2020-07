Littérature genevoise – Jean Romain sur la piste de Kerouac L’auteur de «Raconte-moi la route» mêle souvenirs de voyages et belles photos. Rencontre avec un motard solitaire et inspiré. Benjamin Chaix

Jean Romain au cours d’un de ses récents voyages à moto. DR

Naguère professeur de philosophie au Collège Rousseau, aujourd’hui député PLR au Grand Conseil, Jean Romain est aussi écrivain, comme en témoigne sa bibliographie riche d’une douzaine de romans et de plusieurs essais. Cette année «Raconte-moi la route» s’ajoute à la liste. C’est un volume de souvenirs de voyages à moto fort bien écrit et illustré par de superbes photos de l’auteur. L’occasion pour lui de se référer au passé de sa famille: «Chez nous, il y avait le crucifix et la moto», rappelle-t-il en préambule.