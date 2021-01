Football – Jean-Pierre Nsamé encore élu joueur de l’année La cérémonie annuelle de remise des prix de la Swiss Football League s’est déroulée jeudi soir et les votes ont désigné l’attaquant de YB. Les Bernois ont aussi le meilleur entraîneur. Sport-Center

Jean-Pierre Nsamé a rapporté un nouveau prix à YB. AFP

Pour la huitième fois, la Swiss Football League distribuait ses prix, jeudi soir, dans une organisation remaniée à cause de la pandémie. Pas de public sur le plateau, mais les nommés de chaque catégorie étaient réunis en des lieux différents, dans des mises en scène assez originales, afin d’entendre le verdict du public.

Dans la catégorie principale, celle du meilleur joueur de Super League, c’est l’attaquant de Young Boys, Jean-Pierre Nsamé qui a été élu, comme l’année dernière. Meilleur buteur de Super League la saison dernière, le Camerounais a battu dans cette soirée le Servettien Miroslav Stevanovic et le Saint-Gallois Jordi Quintillà.

Le prix du meilleur entraîneur de l’année est logiquement revenu à Gerardo Seoane. Le Lucernois a mené Young Boys au titre et a donc devancé Maurizio Jacobacci (Lugano) et Peter Zeidler (Saint-Gall).

En Challenge League, les votes ont désigné Asumah Abubakar (Kriens), devant Davide Callà (Winterthour) et Petar Pusic (Grasshopper).

Leonidas Stergiou (18 ans), lui, a été élu meilleur jeune de l’année. Le défenseur central du FC Saint-Gall l’a emporté devant le Servettien Kastriot Imeri et le joueur du FC Zurich, Becir Omeragic.

Enfin, les votes sur le plus beau but de l’année ont désigné la réussite de Nicolas Moumi Ngamaleu. Avec son contrôle et sa frappe, le Camerounais de Young Boys n’a laissé aucune chance à Alexander Gerndt (Lugano) et Victor Ruiz (Saint-Gall), en finale dans cette catégorie.